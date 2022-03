Encore une fois, TikTok étend la durée de ses vidéos à 10 minutes

TikTok a étendu la limite de temps maximale pour les vidéos sur la plateforme à 10 minutes. Le changement fait suite à plusieurs mois de tests, la nouvelle limite étant déployée à tous les créateurs maintenant.

Ce changement n’est que la dernière des nombreuses extensions apportées à la limite de temps de TikTok depuis le lancement de l’application en 2017. À l’origine, TikTok autorisait les vidéos d’une durée maximale de 15 secondes avant de l’augmenter à 60 secondes. En juillet 2021, elle a augmenté la limite à 3 minutes avant de la modifier à nouveau cette semaine.

TikTok n’a fait aucune annonce publique avant d’introduire le changement, le consultant Matt Navarra l’a porté à l’attention générale dans un tweet lundi.

TikTok creeping in on YouTube territory I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV —Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Contacté après que Navarra ait posté son message, TikTok a confirmé le changement, en mentionnant : « Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à offrir la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, libérera encore plus de possibilités créatives pour nos créateurs du monde entier ».

Les 7 minutes supplémentaires permettront aux créateurs d’expérimenter davantage leur contenu, et réduiront également la possibilité de devoir répartir des présentations plus longues sur plusieurs vidéos.

Quant à TikTok, le fait d’offrir à sa communauté la possibilité de créer des vidéos plus longues lui permet — comme l’a souligné Navarra — de mieux concurrencer YouTube, et pourrait contribuer à accroître l’engagement des utilisateurs de l’application. En tant que tel, il y a maintenant un débat sur la plateforme qui serait la meilleure pour les créateurs à long terme.

Quel est l’intérêt des vidéos TikTok de 10 minutes ?

Mais, l’un des plus grands avantages de TikTok est son accessibilité. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des équipements de caméra coûteux, des plateaux vidéo et même des logiciels de montage pour pouvoir publier du contenu intéressant sur la plateforme. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre smartphone, de vous-même et d’une idée de contenu. On pourrait dire que TikTok est une plateforme destinée aux créateurs non professionnels qui ne se soucient pas trop de la valeur de production. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le contenu court de la plateforme a connu un succès massif au départ. Quant à YouTube, la situation ne pourrait pas être plus différente.

Le plus grand avantage de YouTube est qu’il est possible d’y publier des vidéos d’aspect extrêmement professionnel, de presque toutes les longueurs imaginables. L’époque où le site hébergeait des vidéos amateurs de mauvaise qualité est révolue. Aujourd’hui, c’est un lieu de rencontre pour les créateurs qui prennent au sérieux le partage de vidéos professionnelles. La plupart d’entre eux disposent d’un équipement de qualité industrielle et de qualités de production exceptionnelles qui peuvent apparemment rivaliser avec les films grand public. Il n’est pas certain que TikTok veuille vraiment rivaliser avec cela. Mais les points forts des deux plateformes sont évidents.

Elle peut également inciter les utilisateurs plus âgés à utiliser l’application, ce qui pourrait augmenter leur engagement global à long terme. Une chose est sûre, l’augmentation de la limite éloigne l’application de ses racines, ce qui pourrait décevoir certains de ceux qui étaient là au début. Cependant, le fait que TikTok étende progressivement la durée maximale suggère que la communauté est, dans l’ensemble, satisfaite des changements en cours.