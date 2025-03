Voyage d’été : Google dévoile de nouvelles fonctionnalités IA pour faciliter la planification et l’exploration

Alors que l’été approche, Google se met en mode vacances en lançant une série de fonctionnalités conçues pour faciliter l’organisation de vos voyages. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée à ses services comme Google Search, Lens, Maps ou encore Gemini, la firme de Mountain View entend simplifier toutes les étapes du voyage, de la planification à la découverte sur place.

Des idées de voyages générées par l’IA dans Google Recherche

La fonction « AI Overviews » de Google Search devient encore plus utile pour les globe-trotteurs. Il est désormais possible de générer des idées d’itinéraires non seulement pour des villes, mais aussi pour des régions entières ou des pays. Par exemple, une simple requête du type « crée-moi un itinéraire pour le Costa Rica axé sur la nature » vous donnera un programme jour par jour, avec activités, suggestions de restaurants et autres conseils pratiques.

Cette approche permet aux utilisateurs d’explorer des destinations plus larges en un clin d’œil, sans passer par des dizaines de blogs ou forums.

Surveiller les prix des hôtels, c’est maintenant automatique

Côté budget, Google introduit une fonctionnalité mondiale de suivi des prix d’hôtels sur son site google.com/hotels. En activant l’option de suivi des tarifs, vous recevrez des alertes par e-mail en cas de baisse significative des prix pour vos dates de séjour et selon vos critères (nombre d’étoiles, proximité de la plage, etc.). Une fonctionnalité idéale pour réserver au meilleur moment sans passer son temps à comparer manuellement.

Google Lens devient votre guide touristique en temps réel

Une fois sur place, Google transforme son outil Lens en véritable guide de voyage intelligent. Il suffit de pointer la caméra de votre téléphone sur un monument ou un lieu, et l’IA vous fournira des informations contextuelles, historiques, culturelles, avec des liens vers des ressources complémentaires. Pour l’instant, cette fonction est disponible uniquement en anglais, mais Google prévoit de l’étendre à d’autres langues prochainement.

Gemini Gems, l’expert voyage IA à votre service

Autre nouveauté majeure : la fonctionnalité « Gems » de Gemini est désormais gratuite pour tous les utilisateurs. Elle permet de créer son propre assistant IA personnalisé, qui vous accompagne dans la planification de votre voyage. Que ce soit pour trouver la meilleure destination selon vos envies, obtenir des conseils pratiques ou organiser les étapes de votre séjour, vous pouvez créer un « Nouveau Gem » sur mesure depuis le Gestionnaire de Gems sur la version de bureau.

Google Maps identifie automatiquement les lieux dans vos captures d’écran

Enfin, Google Maps ajoute une fonctionnalité pratique pour les explorateurs du quotidien. En activant la nouvelle « liste de captures d’écran », l’application — grâce à Gemini — peut reconnaître automatiquement les lieux figurant dans vos photos et les enregistrer dans une liste dédiée. Ces emplacements s’afficheront ensuite directement sur votre carte pour vous permettre de les retrouver facilement lors de vos balades. Le déploiement a commencé aux États-Unis pour les utilisateurs iOS anglophones, avec une version Android en approche.

Ces nouvelles fonctionnalités montrent clairement que Google veut devenir le compagnon de voyage incontournable pour l’été 2025. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services phares, la firme rend la planification plus simple, plus intuitive et mieux personnalisée. Que vous soyez un voyageur prévoyant ou un explorateur de dernière minute, ces outils pourraient bien changer votre façon de voyager.

Alors, quelle sera votre prochaine destination cet été ?