Galaxy Tab S10 FE/FE+ : un nouveau design et un modèle plus grand que jamais

Samsung prépare une mise à jour majeure de sa gamme de tablettes Galaxy Tab FE avec l’arrivée imminente des Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+. Une nouvelle fuite signée Evan Blass, figure bien connue des leaks tech, dévoile un rendu comparatif des deux modèles, mettant en lumière la taille impressionnante de la version « Plus », qui promet de redéfinir les standards du milieu de gamme.

Galaxy Tab S10 FE : Un écran encore jamais vu sur une tablette « abordable » Samsung

La Galaxy Tab S10 FE+ est dotée d’un écran de 13,1 pouces, un record pour une tablette estampillée Fan Edition. Elle surpasse non seulement sa petite sœur — la Galaxy Tab S10 FE et ses 10,9 pouces — mais aussi l’actuelle Tab S9 FE+ de 12,4 pouces. Seules les très haut de gamme Tab S Ultra avec leur écran de 14,6 pouces font mieux.

Cette montée en taille illustre clairement l’ambition de Samsung de rapprocher ses modèles FE des tablettes premium, sans pour autant franchir le cap du haut de gamme.

Un design fin, malgré un format plus imposant

Autre surprise : les deux modèles affichent une épaisseur de seulement 6 mm, soit 0,5 mm de moins que leurs prédécesseurs. Une performance d’ingénierie d’autant plus remarquable que la FE+ est beaucoup plus grande. L’ensemble conserve une finition soignée en aluminium, certifiée IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière — une rareté dans cette gamme de prix.

Une configuration technique commune pour les deux modèles

Sous le capot, les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ partagent une fiche technique similaire :

Processeur Exynos 1560, plus performant que l’Exynos 1380 des Tab S9 FE.

Wi-Fi 6E et NFC intégrés.

Connectivité 5G en option sur les deux modèles.

Selon les précédents benchmarks réalisés sur le Galaxy A56, équipé du même processeur, les gains en performance et en efficacité énergétique pourraient constituer un argument de poids pour justifier la mise à niveau.

Une hausse de prix qui pourrait poser question

La fuite évoque des prix européens de 579 € pour la Tab S10 FE et 749 € pour la Tab S10 FE+, avec des versions 5G qui pourraient atteindre les 949 €. Ce positionnement tarifaire marque une hausse significative par rapport à la génération précédente, ce qui pourrait mettre à l’épreuve la promesse « flagship abordable » chère à la série FE.

Aucune date de lancement n’a encore été confirmée, mais ces fuites laissent penser que Samsung pourrait bientôt lever le voile sur cette nouvelle génération, potentiellement aux côtés des futurs Galaxy Z Flip/Fold ou des S25.

Conclusion : Avec la Galaxy Tab S10 FE+, Samsung semble vouloir flouter la frontière entre milieu et haut de gamme, en proposant une tablette grand format aux finishes soignées, performances solides, et options de connectivité avancées. Reste à voir si le prix plus élevé ne freine pas l’enthousiasme des fans de la série Fan Edition, traditionnellement séduits par son excellent rapport qualité-prix.