POCO F7 Pro et F7 Ultra : smartphones OLED 2K, Snapdragon 8 Elite et charge ultra-rapide pour 2025

Lors d’un événement mondial tenu à Singapour, POCO a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme : les POCO F7 Pro et POCO F7 Ultra. Avec un design premium, des écrans ultra lumineux, des processeurs de dernière génération et des technologies de refroidissement et de photographie avancées, ces deux modèles confirment l’ambition de POCO de se positionner comme un acteur incontournable sur le segment des flagships accessibles.

Les deux smartphones arborent un écran AMOLED 2K plat de 6,67 pouces, avec une luminosité de 3 200 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. On y retrouve également un taux d’échantillonnage tactile instantané de 2 560 Hz, un affichage 12 bits capable de reproduire 68,7 milliards de couleurs, et une technologie de gradation DC pour une meilleure protection des yeux.

Le POCO F7 Ultra bénéficie d’un menton (bord inférieur) réduit de 21 % par rapport à la précédente génération, pour une expérience visuelle encore plus immersive. C’est aussi le premier modèle de la marque à intégrer un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, plus rapide et plus fiable.

Snapdragon 8 de dernière génération et refroidissement surpuissant

Le POCO F7 Ultra est équipé du Snapdragon 8 Elite, accompagné d’une puce graphique dédiée VisionBoost D7, pensée pour améliorer les performances en jeu jusqu’à 120 fps en 2K. Il intègre également un système de refroidissement IceLoop à double canal, avec une surface de dissipation thermique de 5 400 mm², garantissant une excellente stabilité thermique même en usage intensif. Il peut embarquer jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0.

Le POCO F7 Pro, de son côté, tourne avec le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné lui aussi de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Il conserve un design proche de celui du Ultra, mais intègre une batterie plus grande de 6 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W, mais sans recharge sans fil.

Des capteurs photo de très haut niveau

Côté photo, le POCO F7 Ultra embarque un capteur principal de 50 mégapixels (1/1,55 » Light Fusion 800) avec stabilisation optique (OIS), une caméra ultra grand-angle de 32 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2.5x et fonction macro 10 cm. Il prend également en charge la vidéo 8K. Le tout est soutenu par l’algorithme Xiaomi AISP 2.0 et un HDR de niveau cinéma à 13,2 EV.

Le F7 Pro dispose du même capteur principal de 50 mégapixels, mais il est secondé par une caméra ultra-grand angle de 8 mégapixels seulement et ne dispose pas de téléobjectif.

À l’avant, le F7 Ultra offre une caméra selfie de 32 mégapixels, contre 20 mégapixels pour le F7 Pro.

Design premium, résistance et connectivité complète

Les deux modèles sont construits autour d’un châssis en métal et arborent un dos en verre, le POCO F7 Ultra étant protégé par POCO Shield Glass et le F7 Pro par Gorilla Glass 7i. Ils bénéficient tous deux d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Le F7 Ultra est également le premier à intégrer la puce Surge T1S, qui améliore les performances réseau (cellulaire, Wi-Fi, Bluetooth), avec une zone d’antenne 20 % plus grande que sur la génération précédente.

Ils tournent tous deux sous HyperOS 2.0, basé sur Android 15, avec 4 années de mises à jour Android garanties et 6 années de correctifs de sécurité.

Batterie, audio et autres caractéristiques techniques

Le POCO F7 Ultra embarque une batterie de 5 300 mAh, compatible avec une charge filaire de 120W (50 % en 13 minutes) et une charge sans fil de 50W. Les deux modèles offrent un audio stéréo certifié Hi-Res avec Dolby Atmos, un port USB-C, un capteur infrarouge, et une compatibilité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et GNSS multibande.

Prix, coloris et disponibilité

Le POCO F7 Pro est disponible en trois couleurs : Noir, Argent et Bleu et en deux variantes :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 603 € — Offre de lancement 499,90 € + un bonus reprise de 50 €

12 Go de RAM + 512 Go de stockage : 653 € — Offre de lancement 549,90 € + un bonus reprise de 70 €

Un cadeau offert au choix :

Redmi Watch 5 Lite (49,90 €)

Redmi Buds 6 (49,90 €)

Le POCO F7 Ultra est disponible en deux couleurs : Jaune et Noir.

12 Go deRAM + 256 Go de stockage : 753 € – Offre de lancement 699,90 € + un bonus reprise de 70 €.

16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 803 € – Offre de lancement 749,90 € + un bonus reprise de 100 €.

Un cadeau offert au choix :

Redmi Watch 5 Lite (49,90€)

Redmi Buds 6 ( 49,90€)

Avec les POCO F7 Pro et F7 Ultra, POCO continue de pousser les limites du rapport qualité-prix dans le segment premium. Écrans 2K, processeurs haut de gamme, caméras polyvalentes et recharges ultra rapides, ces smartphones promettent de séduire aussi bien les gamers que les amateurs de photographie… à des prix bien en deçà des flagships concurrents.