Google déploie les Gems sur Gemini : Des assistants IA personnalisés pour tous

Google a annoncé mardi des mises à jour importantes de sa plateforme d’intelligence artificielle Gemini, en introduisant les « Gems », des assistants d’intelligence artificielle personnalisés, et Imagen 3, un modèle de génération d’images amélioré. Ces améliorations représentent le dernier effort de Google pour être compétitif sur le marché de l’intelligence artificielle, qui évolue rapidement.

La première présentation des Gems a eu lieu lors de la conférence Google I/O en mai dernier. Google avait alors montré un exemple de Gem conçu pour être « connaisseur, décontracté et amical », destiné à aider les utilisateurs à planifier des jardins nécessitant peu ou pas d’eau.

Gems permet aux utilisateurs de Gemini Advanced, Business et Enterprise dans plus de 150 pays de créer des assistants IA spécialisés. Les utilisateurs peuvent désormais créer des experts numériques pour des tâches spécifiques, qu’il s’agisse de tuteurs de codage ou de stratèges en marketing. Cette fonctionnalité démocratise les capacités de l’IA, transformant potentiellement la façon dont les particuliers et les entreprises exploitent l’intelligence artificielle.

Les utilisateurs peuvent créer un Gem en fournissant des instructions, en lui donnant un nom et en interagissant avec lui chaque fois qu’ils ont besoin d’aide.

Comme indiqué précédemment, les potentielles applications des Gem sont vastes, du brainstorming à la rédaction de légendes pour les réseaux sociaux. Pour aider les utilisateurs à démarrer, Google a également lancé un ensemble de Gems préfabriqués pour différents scénarios, tels qu’un coach d’apprentissage, un brainstormer, un guide de carrière, un éditeur d’écriture et un partenaire de codage.

L’arrivée des Gems est une réponse de Google à OpenAI

En simplifiant la création d’assistants spécialisés, Google vise à stimuler l’innovation dans tous les secteurs. Les petites entreprises pourraient désormais accéder à des outils d’IA auparavant réservés aux géants de la technologie, tandis que les particuliers pourraient consulter des experts en IA personnalisés à la demande.

Cette évolution vers des assistants d’IA spécialisés dans des tâches précises répond aux limites des modèles linguistiques à large spectre comme GPT-4o. Les assistants spécialisés pourraient offrir des solutions plus pratiques et plus efficaces, réduisant potentiellement les problèmes tels que les réponses non pertinentes qui affectent parfois l’IA à usage général.

Les Gems sont actuellement déployés sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour les utilisateurs de Gemini Advanced, Business et Enterprise dans plus de 150 pays et dans la plupart des langues. Ce lancement de Google semble être une réponse à OpenAI, qui permet à ses utilisateurs de créer leurs propres chatbots depuis plusieurs mois déjà. OpenAI va encore plus loin en offrant la possibilité de partager ces GPT personnalisés via sa boutique en ligne.