Windows Search : l’IA arrive, mais réservée aux Copilot+ PC sous Snapdragon pour l’instant

Microsoft a récemment annoncé une amélioration majeure Windows Search, intégrant une intelligence artificielle avancée pour faciliter la recherche de photos, documents et paramètres. Toutefois, cette mise à jour est exclusivement réservée aux Copilot+ PC équipés de processeurs Snapdragon, laissant temporairement de côté les machines sous AMD et Intel.

Cette mise à jour de Windows Search intègre des technologies de lexical et sémantique indexing, permettant aux utilisateurs de retrouver des fichiers sans avoir à se souvenir de leur nom exact. Par exemple, en tapant « pique-niques d’été », Windows pourra retrouver les images correspondantes stockées sur l’ordinateur et sur OneDrive, tout en identifiant les mots-clés dans le texte des fichiers en ligne.

Cette avancée est rendue possible grâce aux NPU (Neural Processing Unit) des Copilot+ PC, capables de délivrer jusqu’à 40 TOPS de puissance de calcul, offrant ainsi une recherche plus rapide et plus intelligente.

Exclusivité temporaire aux PC sous Snapdragon

Si cette mise à jour est une avancée majeure, elle est pour l’instant limitée aux Copilot+ PC sous Snapdragon, alors que les modèles sous Intel et AMD devront patienter. Microsoft a confirmé que la compatibilité avec ces processeurs arrivera bientôt, mais sans donner de date précise.

En parallèle, Microsoft teste également une nouvelle fonctionnalité dans les paramètres de Windows 11, permettant d’ajouter plus de fonctions aux applications directement depuis le menu Paramètres.

À quoi s’attendre pour la suite de Windows Search ?

Bien que Microsoft n’ait pas encore annoncé de calendrier officiel pour le déploiement sur les machines AMD et Intel, cette mise à jour montre que l’IA prend une place de plus en plus centrale dans Windows 11.

D’ici là, les utilisateurs de Copilot+PC peuvent déjà tester cette nouvelle expérience de recherche et bénéficier d’une recherche plus fluide, rapide et intuitive.