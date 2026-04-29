Le marché des ordinateurs portables n’a jamais été aussi riche — ni aussi confus. Entre nouvelles puces, labels « AI PC » et promesses de révolution, les machines Windows gagnent en puissance… mais perdent en lisibilité.

Et dans ce brouhaha, Apple semble tirer son épingle du jeu avec une stratégie radicalement opposée : la simplicité.

L’IA redéfinit le minimum… et fait grimper les prix

Avec l’arrivée des Copilot+ PC, Microsoft a clairement changé les règles du jeu. Les fonctionnalités IA les plus visibles sont désormais liées à :

des puces avec NPU (40+ TOPS)

au moins 16 Go de RAM

une architecture compatible avec les traitements locaux

Résultat, l’IA n’est plus un bonus, elle devient un prérequis matériel. Un glissement discret, mais structurant. Les machines d’entrée de gamme — souvent équipées de 8 Go de RAM — ne sont plus « insuffisantes »… mais elles paraissent déjà dépassées dans le discours marketing.

Le problème : un marché Windows de plus en plus fragmenté

Historiquement, l’un des grands atouts du PC Windows était sa flexibilité : tous les prix, tous les usages et une montée en gamme progressive. Aujourd’hui, cette logique se complexifie.

Entre les plateformes Intel, AMD et Qualcomm, les différences de performances IA, de compatibilité et d’autonomie deviennent difficiles à décoder.

Ajoutez à cela les labels marketing, les variations de RAM ou encore les capacités NPU, et l’achat devient un exercice technique.

Apple joue une autre partition

Face à cette complexité, Apple adopte une approche opposée. Le message autour du MacBook reste simple : performances fluides au quotidien, excellente autonomie et une expérience cohérente.

Pas de discours sur les TOPS, les NPUs ou les seuils d’accès à certaines fonctionnalités.

Même avec des configurations discutées (comme 8 Go de mémoire unifiée), Apple mise sur une chose : l’optimisation globale plutôt que la fiche technique brute

L’IA : un avantage technique… mais un frein commercial ?

Le paradoxe est là : l’IA rend les PC Windows plus puissants, mais aussi plus chers et difficiles à comprendre. Dans le segment d’entrée de gamme, l’effet est particulièrement visible : hausse des prix, machines « non AI-ready » moins attractives et perception de décalage avec le futur annoncé. Autrement dit, l’IA devient un filtre d’accès.

Au final, la compétition ne se joue plus uniquement sur la puissance. Elle se joue sur la compréhension du produit, la clarté de l’offre et la confiance à l’achat.

Et sur ce terrain, Apple bénéficie d’un avantage clé : une narration simple dans un marché devenu complexe.

Vers un marché à deux vitesses ?

L’ère de l’IA pourrait redessiner le marché des laptops : d’un côté, des machines Windows ultra-capables, mais fragmentées, de l’autre, des MacBook plus lisibles, même sans discours technique.

Reste une question centrale : les utilisateurs préfèrent-ils comprendre leur machine… ou simplement qu’elle fonctionne ? Dans un marché saturé d’acronymes et de promesses « next-gen », la réponse pourrait bien décider du prochain cycle informatique.