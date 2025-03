Accueil » One UI 7: Samsung adopte une « Dynamic Island » pour ses Galaxy, détails sur la Now Bar

One UI 7: Samsung adopte une « Dynamic Island » pour ses Galaxy, détails sur la Now Bar

Avec la mise à jour One UI 7, Samsung introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Now Bar, qui apparaît au bas de l’écran de verrouillage sur certains modèles de Galaxy.

Ce nouvel élément d’interface offre des informations en temps réel directement sur l’écran, sans avoir besoin de déverrouiller son téléphone, un concept rappelant la Dynamic Island d’Apple.

Le Now Bar : une interface dynamique pour les Galaxy

La Now Bar fonctionne actuellement avec un nombre limité d’applications Samsung et quelques apps musicales. Pour l’instant, la fonctionnalité est en phase de test en Corée du Sud, où elle est optimisée pour les applications locales.

Par exemple, Kakao T, la principale application de VTC du pays, affiche sur la Now Bar des informations en temps réel sur l’arrivée de votre chauffeur et la durée estimée du trajet. Un fonctionnement analogue à Uber sur la Dynamic Island d’Apple.

Samsung collabore également avec le principal moteur de recherche sud-coréen, Naver, pour afficher les scores sportifs en direct via son service Naver Sports. Les utilisateurs pourront suivre en temps réel les résultats de football, basketball, baseball et volleyball.

Par ailleurs, Google Maps fait partie des applications testées pour le Now Bar, laissant entendre une intégration plus large des services Google à cette interface.

Une intégration plus poussée avec l’IA et Bixby

Samsung souhaite améliorer l’expérience utilisateur en combinant Now Bar avec son intelligence artificielle et son assistant vocal Bixby. L’introduction de « Cross App Action » permettra d’exécuter plusieurs commandes sur différentes applications à partir d’une seule commande vocale.

Par exemple, une seule phrase pourrait permettre d’ouvrir Google Maps, rechercher un itinéraire et lancer la musique sur Spotify, directement via Now Bar.

Quels appareils profiteront du Now Bar ?

La Now Bar est préinstallée sur les Galaxy S25 et le Galaxy A56. Cependant, tous les smartphones Samsung recevant la mise à jour One UI 7 pourront également en bénéficier.

Samsung semble vouloir concurrencer la Dynamic Island d’Apple, qui a rencontré un certain succès depuis son lancement avec l’iPhone 14 Pro. La Now Bar pourrait offrir une alternative intéressante aux utilisateurs de Galaxy en leur permettant d’accéder à des informations utiles sans interrompre leur expérience.