OnePlus Slim Magnetic Power Bank : Une nouvelle batterie MagSafe

OnePlus vient d’annoncer un nouvel accessoire pour le moins surprenant : une batterie magnétique compatible MagSafe baptisée OnePlus Slim Magnetic Power Bank. Avec une capacité de 5 000 mAh, un design ultra-fin de 9 mm et un poids plume de 120 g, elle se fixe magnétiquement à l’arrière des smartphones pour une recharge sans fil.

Toutefois, malgré ses atouts, ce nouveau produit soulève plusieurs questions, notamment en matière de compatibilité et de rapport qualité-prix.

La OnePlus Slim Magnetic Power Bank arbore un châssis en aluminium, un indicateur LED pour surveiller l’état de la batterie et un port USB-C permettant une recharge filaire en plus du sans-fil.

Mais un détail surprend : OnePlus ne propose pas encore de smartphone compatible avec MagSafe. Le OnePlus 13 ne prend pas en charge ce type d’accessoires, à moins d’utiliser une coque spéciale (vendue séparément pour 40 euros).

De plus, alors que l’écosystème Android attend toujours une adoption massive du standard Qi2, qui permet une recharge sans fil plus rapide (15W), cette batterie ne le prend pas en charge.

OnePlus Slim Magnetic Power Bank: Des performances limitées face à la concurrence

Si vous possédez un iPhone compatible MagSafe, cette batterie vous proposera une recharge sans fil de 7,5W — une vitesse standard, mais loin des 15W offerts par Qi2. Pour les utilisateurs Android, si votre téléphone accepte la recharge sans fil magnétique (ce qui est rare), la vitesse de charge grimpe à 10W. C’est un petit avantage, mais qui ne compense pas les limites imposées par l’absence de Qi2.

OnePlus propose cette batterie magnétique à 80 euros, un tarif qui peut sembler excessif lorsqu’on le compare à son principal concurrent : Anker.

En effet, sur l’Apple Store, la Anker MagGo Power Bank propose les mêmes caractéristiques techniques : 5 000 mAh, 9 mm d’épaisseur, 120 g, USB-C, et LEDs indicatrices. Mais Anker va plus loin en intégrant Qi2, offrant une recharge 15W pour les iPhone compatibles, soit le double de la vitesse de la OnePlus.

Et surtout, l’Anker MagGo Power Bank est vendu 60 euros, soit 20 euros de moins que l’accessoire de OnePlus.

Un bel accessoire, mais une proposition peu convaincante

Si OnePlus voulait concurrencer Apple et Anker sur le marché des batteries MagSafe, il semble qu’il ait raté une opportunité en ne prenant pas en charge Qi2. De plus, l’absence de smartphone compatible chez OnePlus rend cet achat encore moins pertinent pour les fans de la marque.

Au final, la Anker MagGo Power Bank offre une meilleure compatibilité, une recharge plus rapide et un prix plus attractif, ce qui risque de compliquer la percée de OnePlus sur ce segment.