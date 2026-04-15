Google passe à l’offensive sur le bureau Windows. Après une phase de test lancée en 2025, son application de bureau est désormais disponible à l’échelle mondiale en anglais, avec une promesse simple : retrouver fichiers, résultats web et fonctions IA sans quitter son écran.

Une barre de recherche pensée pour rester dans le flux

L’idée rappelle immédiatement Spotlight sur macOS, mais avec une lecture très Google du sujet. L’application s’ouvre via le raccourci Alt + Espace et permet de chercher à la fois dans le web, les fichiers locaux, les applications installées et les contenus Google Drive.

Google précise aussi qu’elle fonctionne sur les PC sous Windows 10 ou version ultérieure et qu’elle peut être téléchargée depuis son site officiel.

Ce qui rend cette app intéressante, ce n’est pas seulement la recherche système. C’est la manière dont Google y injecte progressivement ses briques IA, en transformant une simple barre de recherche en point d’entrée vers un assistant contextuel plus large.

AI Mode, Lens et recherche à l’écran : Google élargit déjà le concept

L’application ne se limite pas à une vue unique. Pendant la recherche, on peut basculer entre différents onglets comme All, Images et surtout AI Mode, que Google met en avant comme un moyen d’obtenir des réponses enrichies avec des liens vers le Web. L’app peut aussi s’appuyer sur Google Lens et sur le partage d’écran pour poser des questions sur ce qui apparaît à l’écran.

En creux, Google essaie ici de faire glisser la recherche de bureau vers quelque chose de plus ambitieux : non plus seulement « trouver », mais aussi « comprendre » et « interagir » avec le contexte affiché sur l’ordinateur. C’est une nuance importante, et probablement la vraie direction du produit.

Une disponibilité plus large, mais encore très ciblée

Pour l’instant, cette version grand public reste globale en anglais pour Windows. Google n’a pas confirmé de déclinaison pour macOS ou Linux. En parallèle, plusieurs médias rapportent que la firme teste aussi une application Gemini pour macOS, ce qui ouvrirait un autre front, davantage orienté assistant IA que recherche système pure.

Google veut faire du bureau Windows un nouveau terrain pour Gemini

Ce lancement raconte quelque chose de plus large que l’arrivée d’une simple app utilitaire. Google cherche de plus en plus à sortir la recherche et Gemini du navigateur pour les installer au cœur des usages quotidiens. Sur Windows, cela signifie concurrencer à la fois la recherche native de Microsoft, des outils comme PowerToys Run, et plus largement l’idée même d’un assistant de bureau toujours accessible.

Cette app n’a pas encore la portée d’un véritable système d’IA omniprésent, mais elle en dessine clairement les contours.

Dans sa forme actuelle, le produit reste encore assez sobre. Mais sur le fond, il marque une étape stratégique : Google ne veut plus seulement être la page que l’on ouvre pour chercher quelque chose. Il veut devenir le raccourci que l’on déclenche partout.