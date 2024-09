Microsoft étend les Copilot+ PC avec les processeurs AMD et Intel

Lors de l’IFA 2024, Microsoft élargit son portefeuille de Copilot+ PC en intégrant désormais des processeurs AMD et Intel, au-delà des puces basées sur l’architecture Arm. Cette évolution marque une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) au sein des ordinateurs personnels.

En mai dernier, Microsoft a lancé les premiers Copilot+ PC, intégrant l’IA de manière innovante. À cette époque, la prise en charge était exclusivement réservée aux puces Snapdragon de Qualcomm, ce qui n’était pas surprenant étant donné l’accord exclusif de Qualcomm pour développer des PC Windows basés sur l’architecture Arm. Toutefois, Intel n’a pas tardé à exprimer sa confiance en ses futures puces Lunar Lake, affirmant qu’elles étaient prêtes à alimenter les Copilot+ PC.

Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive d’Intel et directrice générale du Client Computing Group, a déclaré à cette occasion : « Avec une efficacité énergétique révolutionnaire, la compatibilité fiable de l’architecture x86 et le catalogue le plus complet d’activation logicielle à travers le CPU, le GPU et le NPU, nous offrirons l’offre matérielle et logicielle conjointe la plus compétitive de notre histoire avec Lunar Lake et Copilot+ ».

Inclusion des puces AMD et Intel dans l’écosystème Copilot+ PC

Cette expansion marque une étape importante dans la stratégie de Microsoft, qui souhaite offrir des expériences d’IA de pointe sur une gamme plus large de dispositifs.

Aujourd’hui, Microsoft introduit les nouvelles technologies de silicium — les séries AMD Ryzen AI 300 et Intel Core Ultra 200V — dans les Copilot+ PC. Cela témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation, en offrant aux utilisateurs des performances rapides, une autonomie prolongée, une connectivité fluide, une sécurité renforcée et une productivité personnalisée.

Avantages des Copilot+ PC

L’un des principaux atouts des Copilot+ PC est l’intégration poussée de l’IA, notamment en ce qui concerne l’optimisation de l’autonomie et des performances. Microsoft souligne que les utilisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la durée de vie de la batterie et aux performances globales des appareils, dépassant souvent leurs attentes.

En outre, les Copilot+ PC sont équipés de la technologie Wi-Fi 7 de pointe et de la sécurité « chip-to-cloud » assurée par Microsoft Pluton. Les développeurs continuent de créer des expériences incroyables exploitant la technologie NPU (Neural Processing Unit), avec encore plus d’innovations à venir. Des fonctionnalités comme les sous-titres en direct avec traduction ou l’outil Cocreator dans Paint inspirent la créativité des utilisateurs et facilitent la communication à travers les langues.

Innovations des puces AMD et Intel

Les nouvelles puces Ryzen AI 300 d’AMD et Core Ultra 200v d’Intel apportent des améliorations significatives à la gamme de Copilot+ PC. Grâce à des partenariats de co-ingénierie approfondis et aux mises à jour de Windows 11, ces PC exploiteront pleinement les avancées matérielles de la prochaine génération, offrant des améliorations notables en termes de performances, d’autonomie, de sécurité et de connectivité.

Microsoft continue d’innover dans le domaine de l’IA, avec de nouvelles fonctionnalités et plateformes destinées à enrichir l’expérience utilisateur. L’intégration d’AMD et d’Intel dans le portefeuille de Copilot+ PC devrait également encourager une adoption plus large de ces technologies, en rendant les dispositifs compatibles plus accessibles et diversifiés.

En somme, cette expansion est non seulement une évolution naturelle, mais aussi une stratégie clé pour Microsoft afin de consolider sa position sur le marché des PC alimentés par l’IA, en collaborant étroitement avec les deux principaux fabricants de puces.