OnePlus 13 : Le flagship abordable arrive en force !

OnePlus démarre l’année 2025 en force avec le lancement global du OnePlus 13, un smartphone qui promet une expérience premium à un prix raisonnable. Après un lancement en Chine il y a près de deux mois, ce modèle arrive maintenant sur le marché international avec des caractéristiques inchangées.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Caractéristiques techniques et design du OnePlus 13

Le OnePlus 13 est propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0. Son écran AMOLED LPTO 4.1 de 6,82 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre une qualité d’image exceptionnelle. Il est protégé par une nouvelle technologie appelée Ceramic Guard, qui, selon OnePlus, garantit une meilleure résistance aux chutes et aux rayures par rapport au Gorilla Glass.

La conception du téléphone intègre un écran plat avec des bords légèrement incurvés (2.5D), améliorant ainsi sa robustesse. Côté durabilité, le OnePlus 13 est certifié IP69, une amélioration par rapport au classique IP68, capable de résister à des jets d’eau plus puissants et à des températures élevées.

Logiciel et mises à jour

Le OnePlus 13 tourne sous Android 15 avec OxygenOS 15. La marque promet un suivi logiciel solide, avec 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 6 ans de mises à jour de sécurité, bien que celles-ci restent bimensuelles.

Performances photo exceptionnelles

OnePlus mise sur la nouvelle technologie Lytia de Sony pour ses appareils photo :

50 mégapixels LYT-808 pour l’objectif principal,

50 mégapixels LYT-600 pour le téléobjectif optique 3x,

50 mégapixels S5KJN5 pour l’ultra grand-angle.

Pour les selfies, le téléphone est équipé d’un capteur 32 mégapixels Sony IMX615.

Ces capteurs, combinés aux optimisations logicielles de OnePlus, devraient offrir des performances impressionnantes en photographie et en vidéo.

Autonomie et recharge

Le OnePlus 13 est doté d’une batterie de 6 000 mAh, compatible avec une charge filaire ultra-rapide de 80 W et une charge sans fil 50 W AIRVOOC. Cependant, il manque la compatibilité native avec le standard Qi2, qui est compensée par une gamme d’accessoires magnétiques, incluant des coques compatibles Qi2 et le chargeur AIRVOOC.

Prix et disponibilité du OnePlus 13

Le OnePlus 13 commence à 1 029 euros pour le modèle 12/256 Go, une augmentation par rapport au OnePlus 12. Voici les prix détaillés pour les différentes configurations et accessoires :

OnePlus 13 12/256 Go (coloris Black Eclipse) : 1 029 euros.

OnePlus 13 16/512 Go (coloris Black Eclipse, Arctic White, Midnight Ocean) : 1 079 euros.

Coques magnétiques Wood Grain ou Aramid Fiber : 34,99 euros.

Coque magnétique Sandstone : 24,99 euros.

Chargeur magnétique AIRVOOC 50W : 69,99 euros.

Le OnePlus 13 est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur OnePlus.com et chez certains revendeurs, comme Amazon, où il est exclusivement proposé en noir.

Avec des spécifications haut de gamme, un design durable et une optimisation logicielle prometteuse, le OnePlus 13 se positionne comme un choix solide pour 2025. Bien que son prix ait légèrement augmenté, il reste compétitif par rapport à d’autres flagships du marché, notamment grâce à ses offres de lancement et sa large compatibilité avec des accessoires innovants.