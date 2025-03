OPPO Pad 4 Pro : écran 3.4K, Snapdragon 8 Elite et 12 000 mAh, les détails du teaser

OPPO s’apprête à dévoiler plusieurs nouveaux produits en Chine ce mois-ci, et parmi eux, la OPPO Pad 4 Pro attire particulièrement l’attention. Alors que l’annonce officielle est prévue pour le 10 avril 2025, un nouveau teaser publié par OPPO révèle des spécifications clés de l’écran de cette tablette haut de gamme.

OPPO mise sur une expérience visuelle premium pour sa OPPO Pad 4 Pro. Le teaser officiel confirme que la tablette sera dotée d’un écran LCD de 13,2 pouces avec une résolution 3.4K et une luminosité maximale de 900 nits. OPPO promet également une émission réduite de lumière bleue et l’absence de scintillements, ce qui pourrait améliorer le confort visuel, notamment lors d’une utilisation prolongée.

À l’avant, l’image promotionnelle dévoile des bordures d’écran très fines, renforçant le positionnement premium de l’appareil.

OPPO Pad 4 Pro : Performances et configurations de stockage

Sous le capot, la OPPO Pad 4 Pro ne fera aucun compromis sur la puissance. Un listing GeekBench récent a confirmé que la tablette sera alimentée par le Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur de Qualcomm, et qu’elle fonctionnera sous Android 15 dès sa sortie.

Côté mémoire, plusieurs configurations seront proposées : 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 512 Go.

Ces options permettront aux utilisateurs de choisir selon leurs besoins de stockage et de performances, notamment pour le multitâche et les jeux.

Une autonomie monstre avec 12 000 mAh et charge rapide 80W

Un autre point fort de la OPPO Pad 4 Pro réside dans sa massive batterie de 12 000 mAh. Ce pack énergétique promet une autonomie exceptionnelle, permettant une utilisation intensive tout au long de la journée.

En complément, OPPO propose une charge rapide de 80W, ce qui signifie que la tablette pourra se recharger en un temps record, un atout pour les utilisateurs exigeants.

Des coloris élégants et une sortie imminente

La OPPO Pad 4 Pro sera disponible en trois coloris élégants : Morning Light, Galaxy Silver et Space Gray. Son lancement est prévu aux côtés des OPPO Find X8 Ultra, Find X8S, Find X8S+ et Watch X2 Mini le 10 avril 2025 en Chine.

Que pensez-vous de cette tablette haut de gamme ?