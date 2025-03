OPPO Pad 4 Pro : lancement en avril avec un processeur ultra-puissant

OPPO se prépare à un événement majeur en avril, où la marque devrait dévoiler le Find X8 Ultra, mais aussi sa nouvelle tablette premium, la OPPO Pad 4 Pro.

Selon Digital Chat Station, une source réputée, cette tablette sera la première du marché à intégrer le tout nouveau Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, promettant un bond spectaculaire en performances par rapport à son prédécesseur.

La OPPO Pad 4 Pro arrivera à peine 6 mois après la OPPO Pad 3 Pro, lancée en octobre 2024 aux côtés des Find X8 et Find X8 Pro. Ce dernier, qui n’était autre qu’une OnePlus Pad 2 rebrandée, disposait d’un Snapdragon 8 Gen 3 et d’un écran IPS de 12,1 pouces.

Avec l’adoption du Snapdragon 8 Elite, la OPPO Pad 4 Pro promet d’être encore plus puissante, capable de gérer les tâches les plus exigeantes sans aucun compromis sur la fluidité.

OPPO Pad 4 Pro vs OPPO Pad 4 : quelles différences ?

Comme pour les générations précédentes, une version standard de la OPPO Pad 4 pourrait suivre la sortie du modèle Pro. Si l’on se base sur le schéma de lancement de la gamme Pad 3, on peut s’attendre à ce que :

La OPPO Pad 4 Pro bénéficiera d’un écran plus grand et d’une puce haut de gamme, similaire au OnePlus Pad 2.

La OPPO Pad 4 standard sera une alternative plus légère et plus compacte, partageant certaines caractéristiques avec la OnePlus Pad 3, qui embarquait une puce Dimensity 8350.

Il est possible que la OPPO Pad 4 bénéficie d’une mise à niveau de son processeur, mais tout en restant positionné sur un segment plus abordable.

Que peut-on attendre de la OPPO Pad 4 Pro ?

Même si peu d’informations officielles ont fuité, les précédents modèles nous donnent une bonne idée des caractéristiques attendues :

Écran IPS ou OLED de 12,1 pouces

Processeur Snapdragon 8 Elite + de 3000 px ?

ColorOS 15 (Android 15)

L’amélioration principale sera le passage au Snapdragon 8 Elite, un processeur de nouvelle génération offrant un gain notable en puissance et en efficacité énergétique.

Date de sortie et disponibilité

La OPPO Pad 4 Pro sera officialisée en avril 2025, en même temps que le Find X8 Ultra. Si OPPO suit son calendrier habituel, la version standard OPPO Pad 4 pourrait arriver quelques semaines après.

En attendant plus de détails, cette nouvelle génération de tablettes OPPO s’annonce comme une alternative sérieuse aux Galaxy Tab et iPad, avec un positionnement haut de gamme et des performances en nette progression.