Motorola Razr 60 Ultra : un flip phone premium avec Snapdragon 8 Elite et écran ultra-immersif

Motorola prépare le lancement de ses nouveaux smartphones pliables, le Razr 60 et le Razr 60 Ultra. Récemment certifiés par l’autorité chinoise 3C, ces modèles font également leur apparition sur la plateforme de certification TENAA, révélant ainsi de nombreux détails techniques.

Alors que peu d’informations ont filtré sur le Razr 60, la version Ultra s’annonce comme un sérieux concurrent dans l’univers smartphones pliables premium à clapet.

Le Razr 60 Ultra se démarque avec son grand écran interne OLED de 6,96 pouces, offrant une résolution de 1224 x 2992 pixels. À l’extérieur, un écran de couverture de 4 pouces avec une résolution de 1080 x 1272 pixels devrait assurer une expérience fluide, notamment grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, analogue à celui du Razr 50 Ultra.

En termes de dimensions, l’appareil mesure 171,48 x 73,99 x 7,29 mm lorsqu’il est déplié et affiche un poids de 199 grammes, le positionnant comme un smartphone compact et élégant.

Razr 60 Ultra : Performances de pointe avec un Snapdragon ultra-puissant

Sous le capot, le Razr 60 Ultra embarque une puce cadencée entre 4,32 GHz et 3,53 GHz, qui pourrait être le tout dernier Snapdragon 8 Elite. Le smartphone sera proposé avec plusieurs configurations mémoire impressionnantes : 8 Go, 12 Go, 16 Go, voire 18 Go de RAM, ou 256 Go, 512 Go, 1 To et même une version massive de 2 To de stockage interne.

Toutefois, toutes ces variantes ne seront pas forcément disponibles dès le lancement.

Le Razr 60 Ultra est équipé d’une batterie à double cellule de 4 275 mAh (1090 mAh + 3185 mAh). La capacité typique pourrait atteindre 4 500 mAh, garantissant une autonomie confortable. De plus, il offrirait une recharge filaire rapide de 68 W, confirmée par la certification 3C, et une recharge sans fil probable, mais non encore confirmée.

Une caméra haut de gamme

Côté photo, Motorola mise sur des capteurs haute résolution :

Caméra frontale de 50 mégapixels pour des selfies et appels vidéo ultra-clairs

Double capteur arrière de 50 mégapixels chacun, promettant des clichés d’une grande netteté

Pour renforcer la sécurité, le smartphone intègre un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Des couleurs premium et une expérience haut de gamme

Le Razr 60 Ultra sera disponible en trois coloris élégants : Vert foncé, Rouge et Finition bois. Avec cette nouvelle génération de téléphones pliables, Motorola semble vouloir pousser encore plus loin les limites du format flip phone, offrant à la fois design, performances et polyvalence.

Le lancement officiel approche, et il sera intéressant de voir comment le Razr 60 Ultra se positionnera face aux Samsung Galaxy Z Flip 6 et OPPO Find N3 Flip.