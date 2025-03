Snapdragon 8s Elite et Dimensity 9400+, les puces qui vont animer les prochains smartphones

Les deux principaux fabricants de puces pour smartphones, Qualcomm et MediaTek, s’apprêtent à dévoiler leurs nouveaux processeurs dans les semaines à venir. MediaTek a déjà confirmé un événement de lancement le 11 avril, où il devrait présenter le Dimensity 9400+, une version légèrement allégée de son chipset phare.

De son côté, Qualcomm n’a pas encore annoncé officiellement de conférence, mais selon Yogesh Brar, l’entreprise américaine dévoilera très bientôt le Snapdragon 8s Elite, une alternative plus abordable à son processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8s Elite : Une puissance proche du haut de gamme

Les premières informations sur le Snapdragon 8s Elite remontent à janvier, et elles dévoilent une architecture à 8 cœurs :

1 cœur Cortex-X4 cadencé à 3,21 GHz

3 cœurs Cortex-A720 à 3,01 GHz

2 cœurs Cortex-A720 à 2,80 GHz (efficience)

2 cœurs à 2,02 GHz (efficience)

Avec une telle configuration, le Snapdragon 8s Elite devrait offrir des performances proches du Snapdragon 8 Gen 3, tout en restant légèrement en retrait du Snapdragon 8 Elite, qui reste le modèle le plus puissant de Qualcomm.

L’objectif de Qualcomm avec ce processeur est de proposer une alternative plus accessible pour les smartphones haut de gamme sans atteindre les prix exorbitants des modèles ultra-premium.

Dimensity 9400+ : MediaTek joue sur le même terrain

Chez MediaTek, la stratégie est analogue avec le Dimensity 9400+. Ce chipset sera une version allégée du Dimensity 9400, avec des performances proches du haut de gamme tout en restant plus abordable.

Bien que les détails techniques restent encore flous, MediaTek semble vouloir concurrencer Qualcomm sur ce segment intermédiaire, où les performances restent proches du flagship sans pour autant gonfler les prix des smartphones.

Quels smartphones seront les premiers à intégrer ces puces ?

Le Snapdragon 8s Elite et le Dimensity 9400+ devraient équiper les premiers smartphones dès avril.

Du côté de Qualcomm, Redmi et iQOO seraient parmi les premiers constructeurs à adopter le Snapdragon 8s Elite.

Chez MediaTek, les mêmes marques pourraient être les premières à tester le Dimensity 9400+.

Il sera intéressant de voir lequel de ces deux chipsets offrira le meilleur rapport performances/prix et lequel séduira le plus les constructeurs et les consommateurs.

Avec le Snapdragon 8s Elite et le Dimensity 9400+, Qualcomm et MediaTek cherchent à offrir des performances premium à un prix plus accessible. Ces nouvelles puces devraient intéresser les marques de smartphones qui souhaitent proposer des modèles puissants sans atteindre les tarifs des flagships les plus onéreux.

L’annonce officielle de Qualcomm ne saurait tarder, et le mois d’avril pourrait marquer l’arrivée de nouveaux smartphones boostés par ces processeurs. Reste à voir lequel des deux fabricants prendra l’avantage sur ce marché ultra-concurrentiel.