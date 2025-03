Motorola Razr 60 : écran plus petit, MediaTek, IP48, les détails du nouveau pliable dévoilés

Motorola prépare le lancement de ses nouveaux smartphones pliables, les Razr 60 et Razr 60 Ultra. Alors que le modèle Ultra a déjà fait l’objet de plusieurs fuites, un nouveau rapport de XpertPick dévoile des rendus et des caractéristiques clés du Razr 60.

Sans grande surprise, le Razr 60 reprend les lignes du modèle Ultra, avec un écran de couverture accompagné d’un double module photo. Toutefois, la taille de l’écran externe resterait limitée à 3,6 pouces, comme sur son prédécesseur, tandis que le Razr 60 Ultra atteindrait les 4 pouces.

Le changement le plus notable concerne l’écran principal pliable. Selon la fuite, le Razr 60 adoptera une dalle pOLED HDR10+ de 6,7 pouces, soit une réduction par rapport aux 6,9 pouces du Razr 50.

Même si cet ajustement peut surprendre, l’écran conservera une certification Pantone et introduira une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance tactile sous l’eau. Les bordures semblent inchangées par rapport au modèle précédent, ce qui laisse espérer une bonne optimisation de l’affichage.

Razr 60 : Une durabilité améliorée avec une meilleure protection contre la poussière

L’un des grands atouts du Razr 60 sera son indice de protection IP48, offrant une meilleure résistance à la poussière que l’IPX8 du Razr 50. Motorola semble donc vouloir renforcer la robustesse de son pliable, un critère crucial pour ce type de smartphone.

Sous le capot, le Motorola Razr 60 sera équipé du processeur Dimensity 7400x de MediaTek, un choix intéressant pour un équilibre entre performances et efficacité énergétique. Il sera accompagné de 12 Go de RAM LPDDR4x et d’un stockage pouvant aller jusqu’à 512 Go, assurant une fluidité optimale pour le multitâche et le stockage de médias.

Côté autonomie, le Razr 60 intégrera une batterie de 4 500 mAh, avec une charge rapide de 30W, ce qui devrait garantir une journée complète d’utilisation sans souci.

Une caméra améliorée avec une capture ultra-large optimisée

Le module photo du Razr 60 se compose de deux capteurs, situés dans les anneaux caractéristiques du design Motorola :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Un capteur ultra grand-angle, qui offrirait un champ de capture 4 fois plus large que celui du modèle précédent

L’écran interne, quant à lui, disposera d’une caméra selfie de 32 mégapixels, identique à celle du Razr 50. Motorola mise également sur l’intégration de fonctionnalités IA pour améliorer l’expérience utilisateur et l’optimisation des photos.

Des coloris inspirés de la nature et une sortie imminente ?

Le Razr 60 sera décliné en plusieurs coloris inspirés des tendances Pantone :

Pantone Gibraltar Sea (bleu profond)

Pantone Lightest Sky (bleu clair)

Spring Bud (vert doux)

Bien que Motorola n’ait pas encore communiqué de date de lancement officielle, l’augmentation des fuites suggère une présentation imminente. Nous suivrons de près les prochaines annonces pour vous tenir informés.

Motorola peaufine sa gamme pliable avec le Razr 60

Le Motorola Razr 60 semble vouloir capitaliser sur les points forts de son prédécesseur, tout en corrigeant certains défauts. Avec un format compact, un écran plus résistant, des performances revues à la hausse et une meilleure protection contre la poussière, ce modèle pourrait bien séduire les amateurs de pliables à prix abordable.

Reste à voir si la réduction de la taille d’écran ne décevra pas certains utilisateurs et si Motorola proposera un prix compétitif face à Samsung et OPPO.

Que pensez-vous du Razr 60 ? Motorola a-t-il fait les bons choix pour cette nouvelle génération ?