Motorola Razr 60 Ultra : Caractéristiques révélées et comparaison avec le Galaxy Z Flip 7

Le Motorola Razr 60 Ultra a récemment été aperçu sur le site chinois de certification 3C, sous le numéro de modèle XT2551-3. Cette certification, comparable au marquage CE en Europe, est requise pour la vente de produits en Chine. Le chargeur associé porte le numéro de modèle MV-688N et affiche une puissance de 68W. Cependant, il est important de noter que le modèle précédent, le Razr 50 Ultra, était livré avec un chargeur de 68W, bien que le téléphone ne supportait que la charge filaire jusqu’à 45W.

Selon les informations disponibles, le Razr 60 Ultra serait équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et d’un GPU Adreno 830. Il disposerait d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et serait livré avec Android 15. L’écran interne, une fois déplié, mesurerait 6,9 pouces, utilisant la technologie AMOLED avec une résolution de 1080 x 2640 pixels, une luminosité maximale de 1400 nits et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le dispositif offrirait 256 Go de stockage UFS 4.0 et serait alimenté par une batterie de 4000 mAh.

En termes de photographie, le Razr 60 Ultra serait doté d’un double capteur arrière, comprenant un objectif principal de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2x. La caméra frontale, intégrée à l’écran interne, proposerait une résolution de 32 mégapixels.

Ce modèle entrera en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Flip 7, dont les récents rendus suggèrent un écran de couverture intégral, similaire à celui du Razr 60 Ultra. Le Galaxy Z Flip 7 devrait être équipé d’un processeur Exynos 2500 ou Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de RAM et proposer des options de stockage de 256 Go ou 512 Go. L’écran interne pourrait atteindre 6,8 pouces, avec une réduction notable du pli central. Les améliorations matérielles prévues, notamment une chambre à vapeur plus grande pour une meilleure gestion thermique, pourraient renforcer les performances globales de l’appareil.

Motorola Razr 60 Ultra et le Samsung Galaxy Z Flip 7 : un futur combat

Il est également important de noter que certains utilisateurs des précédents modèles, comme le Galaxy Z Flip 5, ont exprimé des préoccupations concernant la durée de vie de la batterie et certaines fonctionnalités logicielles après une utilisation prolongée.

En conclusion, le Motorola Razr 60 Ultra et le Samsung Galaxy Z Flip 7 représentent des avancées significatives dans le domaine des smartphones pliables, chacun offrant des spécifications impressionnantes et des designs innovants. Leur sortie prochaine suscite une attente particulière parmi les consommateurs et les experts technologiques.