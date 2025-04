Samsung : Un brevet pour un smartphone pliable qui se plie dans les deux sens !

Depuis quelques années, les smartphones pliables ont quitté le stade de rêve futuriste pour devenir une réalité technologique. Cependant, la majorité des modèles actuels présentent encore des limitations, notamment leur capacité à ne se plier que dans un seul sens — généralement vers l’intérieur — pour protéger l’écran principal.

Samsung semble prête à briser cette convention avec un nouveau brevet qui dévoile un appareil ultrafin capable de se plier dans les deux directions, marquant potentiellement un tournant décisif dans le design des smartphones pliables.

Un design innovant : pliage vers l’intérieur et l’extérieur

Le brevet, repéré par @xleaks7 et Atlyginimo Skaiciuokle, décrit un smartphone à écran flexible pouvant se plier aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur grâce à une charnière à 360 degrés. Contrairement aux modèles actuels qui reposent sur un second écran externe pour les tâches rapides, ce nouveau design mise sur un écran unique qui s’adapte à tous les usages, selon la manière dont il est replié.

Samsung y intègre un affichage OLED flexible soutenu par du verre ultra-fin (UTG), des polymères flexibles et une structure adhésive spéciale. La charnière, quant à elle, repose sur un système à double axe de pliage et une plaque de support en treillis qui assure la solidité de l’appareil, peu importe le sens du pliage.

Une interface repensée et une ergonomie améliorée

Le brevet mentionne aussi un détail subtil mais pratique : une petite bande d’affichage située sous les caméras arrière, visible même lorsque l’appareil est fermé. Cette zone permettrait de consulter les notifications ou d’utiliser certaines fonctions essentielles sans ouvrir complètement le téléphone.

Grâce à cette conception, les caméras conserveraient leur visibilité quelle que soit l’orientation de l’écran, et l’utilisateur bénéficierait d’une expérience immersive, peu importe la façon dont le téléphone est utilisé.

Quand l’expérimentation devient la norme

Samsung n’est pas seul sur ce terrain : Huawei a récemment présenté le Pura X, un appareil qui se plie latéralement avec un format hybride entre clapet et tablette. Le marché des foldables entre dans une phase plus créative, où les marques cherchent à se différencier non plus uniquement par la technologie, mais aussi par la forme.

Bien que ce brevet ne garantisse pas une mise en production immédiate, il témoigne clairement de la volonté de Samsung de continuer à innover dans le secteur des appareils pliables. Si un tel modèle venait à voir le jour, il pourrait bien redéfinir notre rapport à l’ergonomie des smartphones.