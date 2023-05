Brave Search est désormais 100% indépendant, avec une API bientôt disponible

Brave Search a atteint une indépendance de recherche de 100 %, en supprimant les derniers résultats de Bing au profit de son propre index.

Brave est l’un des nouveaux venus sur le marché des moteurs de recherche, créé par l’entreprise qui a créé le populaire navigateur Web du même nom. Brave Search met l’accent sur la protection de la vie privée, à l’instar du navigateur Web. Contrairement à d’autres moteurs de recherche axés sur la protection de la vie privée, Brave dispose de son propre index Web qui alimente la majeure partie de ses résultats. À l’inverse, d’autres moteurs renvoient souvent des résultats provenant de Bing ou de Google et se contentent de supprimer les traceurs de ces sites.

Selon un article de blog de l’entreprise, Brave a atteint une indépendance de 100 %, en éliminant un petit pourcentage de résultats de recherche qui provenaient encore de Bing.

Chaque résultat de recherche Web affiché dans Brave Search est désormais servi par notre propre index. Nous avons supprimé tous les appels de l’API de recherche à Bing, qui représentaient auparavant environ 7 % des résultats des requêtes.

L’entreprise poursuit en indiquant qu’au maximum, Brave utilisait du contenu provenant de tiers dans environ 13 % des requêtes lorsque le moteur de recherche a été lancé pour la première fois. Depuis, il a régulièrement amélioré son propre index et réduit le nombre d’appels extérieurs.

Brave affirme que les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de résultats 100 % indépendants et respectueux de la vie privée. Toutefois, pour ceux qui en ont besoin, il est toujours possible d’activer Google Fallback Mixing, une fonction qui vérifie Google de manière anonyme et combine les résultats pertinents avec ceux de Brave.

Par défaut, les utilisateurs de Brave Search recevront désormais 100 % des résultats de Brave Index, ce qui leur permettra d’obtenir des résultats totalement indépendants. Comme toujours, nos résultats préserveront la vie privée des utilisateurs. Et cette indépendance ne se fait pas au détriment de la qualité : au cours des derniers mois, l’équipe chargée de la recherche a considérablement amélioré la capacité de Brave Search à répondre à des requêtes nuancées et de longue traîne. Pour les utilisateurs qui le souhaitent, le Google Fallback Mixing restera une option. Les utilisateurs peuvent continuer à contribuer à la croissance de l’index et à la qualité des résultats en participant au projet Web Discovery et en nous faisant part de leurs commentaires sur les points à améliorer. Les utilisateurs peuvent également utiliser Goggles pour reclasser et filtrer les résultats de l’index Brave Search.

Une API bientôt disponible

L’entreprise prévoit également de lancer une API Brave.

Poursuivant sa mission d’offrir des alternatives aux Big Tech, Brave prévoit de lancer l’API Brave Search. Grâce à elle, les développeurs et les entreprises pourront créer des expériences de recherche qui rivalisent en qualité avec les Big Tech. Les personnes intéressées devraient rester à l’écoute pour plus de détails, ou nous contacter à l’adresse [email protected]

Brave s’est rapidement imposé comme un concurrent viable de Google et de Bing, intégrant même un synthétiseur très utile alimenté par l’IA. Ce dernier développement devrait aider le moteur de recherche à se différencier encore davantage.