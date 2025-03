CMF Phone (2) : un design revisité, un triple capteur photo et les premières fuites dévoilées

Le CMF Phone (2), successeur attendu du CMF Phone (1), a récemment fait surface dans des images divulguées sur Reddit, avant d’être rapidement supprimées. Ces fuites révélatrices donnent un premier aperçu des évolutions de design et des nouveautés matérielles qui pourraient séduire les amateurs de smartphones abordables.

L’un des changements majeurs observés sur les images fuitées concerne le module photo. Alors que le premier modèle disposait d’un double capteur, le CMF Phone (2) semble intégrer un troisième capteur, formant une disposition triangulaire. Pour l’instant, la fonction exacte de ce troisième capteur reste inconnue, mais cette mise à jour pourrait signifier une nette amélioration des capacités photo, un point qui avait été critiqué sur le CMF Phone (1).

Autre détail intéressant, les vis du panneau arrière semblent être placées au même endroit que sur le premier modèle. Cela pourrait suggérer une compatibilité avec les accessoires du CMF Phone (1), une excellente nouvelle pour les utilisateurs soucieux de leur budget. Si des éléments comme le kickstand restent réutilisables, cela éviterait aux consommateurs d’avoir à racheter de nouveaux accessoires.

CMF Phone (2) : Un format inchangé et des performances boostées ?

Bien que peu d’informations officielles soient disponibles sur les spécifications du CMF Phone (2), certaines rumeurs avancent qu’il pourrait conserver une taille d’écran avoisinant les 6,3 pouces, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Côté performances, plusieurs fuites mentionnent l’intégration du Snapdragon 7 s Gen 3, un choix intéressant qui placerait le CMF Phone (2) au même niveau que les récents Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro. Ce chipset promet une meilleure gestion de l’énergie et une hausse des performances générales, tout en restant cohérent avec une tarification abordable.

Aucune information officielle sur le prix n’a encore été révélée, mais, si le CMF Phone (2) suit la stratégie de son prédécesseur, on peut s’attendre à un tarif proche des 250 euros. Ce positionnement ferait de lui l’une des meilleures options abordables du marché, avec un excellent rapport qualité/prix, notamment si les améliorations matérielles se confirment.

Un smartphone abordable qui promet d’être plus abouti

Avec cette fuite du CMF Phone (2), la marque CMF by Nothing semble confirmer son ambition de proposer un smartphone abordable avec un design plus soigné et une expérience améliorée. Reste à savoir si ces améliorations seront suffisantes pour séduire les utilisateurs et rivaliser avec les autres modèles d’entrée de gamme.

Êtes-vous curieux de découvrir ce CMF Phone (2) ? Pensez-vous qu’il puisse surpasser son prédécesseur et s’imposer comme une référence des smartphones à petit prix ?