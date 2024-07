CMF Phone 1 : Le nouveau smartphone abordable de Nothing à 239 euros

Je ne me suis jamais autant amusé à démonter un téléphone. Je n’ai pas vraiment démonté de téléphone ces derniers temps, mais lorsque le CMF Phone 1 est arrivé, c’est la première chose que j’ai faite. Car celui-ci, mes amis, est construit différemment.

Nothing frappe à nouveau un grand coup dans le monde des smartphones, cette fois avec une option abordable. CMF, la sous-marque de Nothing, soucieuse de son budget mais toujours très axée sur le style, expédie son premier smartphone, le bien nommé Phone 1. Le nouveau CMF Phone 1 fait sensation, notamment grâce à son prix de départ remarquablement bas de 239 euros.

Bien qu’il partage un nom et un système d’exploitation avec le premier smartphone de la marque Nothing, il propose une nouvelle approche modulaire de la personnalisation des smartphones. Pourquoi mettre un étui différent sur votre téléphone quand vous pouvez mettre un tout nouveau téléphone sur votre téléphone ? Le concept est simple : il s’agit d’un téléphone, mais le panneau arrière s’enlève pour que vous puissiez le remplacer par un autre. Chaque téléphone de remplacement est livré avec tout ce dont vous avez besoin, y compris un petit tournevis, des vis et un plateau SIM de couleur assortie.

Outre cette modularité, le CMF Phone 1 se distingue par son écran impressionnant, surtout à ce niveau de prix. Avec un écran Super AMOLED de 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité inégalée et la prise en charge HDR10+ pour des visuels éclatants, cet appareil promet une expérience visuelle de qualité. La luminosité de l’écran atteint un pic de 2000 nits, ce qui devrait le rendre facilement lisible même en plein soleil.

Voici les caractéristiques techniques principales du CMF Phone 1

Écran : Super AMOLED 6,67 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+, 2000 nits

: Super AMOLED 6,67 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+, 2000 nits Processeur : MediaTek Dimensity 7300 5G

: MediaTek Dimensity 7300 5G RAM : Jusqu’à 16 Go avec RAM Booster

: Jusqu’à 16 Go avec RAM Booster Stockage : 128 Go ou 256 Go

: 128 Go ou 256 Go Batterie : 5000 mAh (autonomie de deux jours annoncée)

: 5000 mAh (autonomie de deux jours annoncée) Connectivité : Dual SIM, 5G NR, 4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM

: Dual SIM, 5G NR, 4G LTE, 3G UMTS, 2G GSM Caméra arrière : Capteur Sony 50 mégapixels avec Ultra XDR

: Capteur Sony 50 mégapixels avec Ultra XDR Caméra fron tale : 16 mégapixels

tale : 16 mégapixels Indice de protection : IP52

: IP52 Couleurs : Noir, orange et vert clair

Performances et design personnalisable

Propulsé par le chipset Dimensity 7300 5G de MediaTek et jusqu’à 16 Go de RAM, le CMF Phone 1 promet des performances fluides pour les tâches quotidiennes et même certains jeux.

Nothing affirme que la batterie de 5 000 mAh peut durer jusqu’à 2 jours avec une seule charge, ce qui représente un avantage significatif pour les utilisateurs fatigués de recharger constamment leur appareil.

Conformément à l’esthétique signature de Nothing, le CMF Phone 1 présente un design unique et personnalisable. Contrairement à de nombreux autres smartphones, il privilégie la personnalisation et la praticité. Un élément distinctif est le clip détachable à l’arrière, qui fait office de mousqueton pour un transport pratique et de support pour une visualisation mains libres. Ce clip est vendu séparément pour 25 euros. D’autres accessoires disponibles incluent des coques (35 euros), une lanière (25 euros) et un étui pour cartes (25 euros).

Une approche modulaire unique

Comme présenté précédemment, les utilisateurs férus de technologie apprécieront peut-être la façade arrière amovible du smartphone. Fixée par quatre vis, elle pourrait potentiellement faciliter le remplacement de la batterie ou d’autres composants à l’avenir.

En matière de photographie, le CMF Phone 1 est équipé d’un capteur Sony de 50 mégapixels à l’arrière, soutenu par des algorithmes logiciels tels que le Ultra XDR pour améliorer les photos prises dans des conditions d’éclairage difficiles. Pour les selfies, une caméra frontale de 16 mégapixels est à disposition.

Le CMF Phone 1 propose une option convaincante pour les consommateurs soucieux de leur budget en quête d’une expérience smartphone unique et personnalisable.

Comme il s’agit d’un smartphone abordable, il y a évidemment des compromis à faire. Il n’y a pas de NFC et le Phone 1 est seulement résistant aux éclaboussures. C’est compréhensible, étant donné le prix et de la façon dont tout la coque arrière du téléphone se détache.