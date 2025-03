Accueil » Sony : Capteurs 100 et 200 mégapixels pour concurrencer Samsung, les smartphones chinois en profitent

Samsung a popularisé l’usage de ses capteurs ISOCELL de 200 mégapixels dans les smartphones haut de gamme, notamment sur les modèles Galaxy S Ultra. Désormais, selon les dernières rumeurs, le Galaxy Z Fold 7 pourrait lui aussi embarquer ce capteur ultra haute résolution.

Cependant, les fabricants chinois, comme Vivo, OPPO et Xiaomi, continuent d’opter pour des capteurs de 50 mégapixels sur leurs modèles phares, en raison des limitations des capteurs de 200 mégapixels de Samsung.

Mais cette tendance pourrait rapidement changer, avec Sony qui prépare également des capteurs de 100 mégapixels et de 200 mégapixels pour smartphones.

Snapdragon 8 Elite 2: l’ère du capteur de 100 mégapixels ?

D’après Digital Chat Station sur Weibo, le capteur de 100 mégapixels de Sony sera adopté par plusieurs fabricants chinois pour leurs prochains smartphones équipés de Snapdragon 8 Elite 2 et Dimensity 9500.

Cela signifie que les flagships chinois attendus fin 2024 et début 2025 pourraient bénéficier d’un bond en résolution, mettant fin à la stagnation des capteurs de 50 mégapixels qui dominent le marché depuis plusieurs années.

Un capteur de 200 mégapixels de Sony plus grand que le ISOCELL de Samsung ?

En plus du capteur de 100 mégapixels, Sony travaillerait également sur un capteur de 200 mégapixels, destiné à ses propres smartphones et à d’autres marques chinoises.

Différence clé : ce capteur serait plus grand que les 200 mégapixels ISOCELL de Samsung, actuellement utilisés sur le Galaxy S25 Ultra et comme téléobjectif sur le Vivo X200 Pro.

Si cette information se confirme, Sony pourrait bouleverser le marché de la photographie mobile, offrant une alternative aux capteurs ISOCELL avec une meilleure gestion de la lumière et des détails.

Une montée en résolution nécessaire ?

Depuis quelques années, les smartphones Ultra et Pro se distinguent principalement par leurs capteurs plus grands et des algorithmes de traitement avancés, plutôt que par leur résolution brute.

Pourquoi un capteur de 100 mégapixels ou de 200 mégapixels ?

Plus de détails dans de bonnes conditions de lumière

Amélioration du zoom numérique grâce au recadrage haute résolution

Potentiel de nouvelles optimisations logicielles en photo computationnelle

Limites possibles :

Gestion de la lumière plus complexe sur des capteurs haute densité.

Traitement d’image plus gourmand en ressources, pouvant impacter la réactivité.

Risque d’augmentation du bruit numérique sur des clichés en basse lumière.

Les flagships chinois prêts à adopter la révolution de 100 mégapixels ?

Avec des marques comme Vivo, OPPO, Xiaomi et Honor qui repoussent sans cesse les limites en photographie mobile, le passage aux capteurs de 100 et 200 mégapixels pourrait se généraliser dès 2025.

L’année à venir promet donc d’être passionnante pour les amateurs de photographie mobile, avec un probable affrontement entre les capteurs ISOCELL de Samsung et les nouveaux capteurs haute résolution de Sony.