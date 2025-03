Samsung Galaxy Z Fold 7 : Un capteur de 200 mégapixels et un design repensé pour le futur pliable

Samsung prépare une refonte majeure pour sa gamme de smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold 7. Bien que la firme sud-coréenne reste discrète sur ce prochain modèle, plusieurs fuites et rapports révèlent des améliorations significatives, notamment un nouveau design et un capteur photo révolutionnaire de 200 mégapixels.

Le Galaxy Z Fold 7 devrait bénéficier d’un châssis plus léger et plus fin, améliorant ainsi sa prise en main et sa robustesse. Samsung pourrait également revoir la charnière afin de minimiser le pli central et de renforcer la durabilité de l’écran interne.

De plus, des rumeurs évoquent l’utilisation de nouveaux matériaux qui augmenteraient la résistance aux rayures et aux chocs, un point essentiel pour les smartphones pliables qui restent plus fragiles que leurs homologues classiques.

Galaxy Z Fold 7 : Une fiche technique musclée : Snapdragon 8 Elite et capteur 200 mégapixels

Côté performances, le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm devrait propulser le Galaxy Z Fold 7, garantissant une fluidité et une puissance optimales, notamment pour les applications multitâches et les jeux en haute résolution.

Mais l’amélioration la plus impressionnante concerne le module photo. Samsung remplace le capteur principal de 50 mégapixels par un gigantesque capteur de 200 mégapixels, offrant une qualité d’image inédite sur un smartphone pliable. Voici la configuration attendue :

Capteur principal : 200 mégapixels

Capteur ultra grand-angle : 12 mégapixels

Téléobjectif (zoom optique 3x) : 10 mégapixels

Caméra frontale externe : 10 mégapixels

Capteur sous l’écran (UDC) : Toujours 4 mégapixels ? (À confirmer)

L’arrivée de ce capteur de 200 mégapixels marque un tournant dans la gamme Galaxy Z Fold, qui pourrait enfin rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, comme le Galaxy S24 Ultra. Samsung devra néanmoins optimiser son logiciel photo pour exploiter pleinement cette haute résolution.

Un lancement prévu pour juillet 2025

Samsung devrait officialiser le Galaxy Z Fold 7 en juillet 2025, lors de son annuel événement Galaxy Unpacked. Par ailleurs, des rumeurs persistantes évoquent un smartphone tri-pliable qui pourrait être dévoilé en même temps.

Avec ce nouveau modèle, Samsung compte asseoir son leadership sur le marché des smartphones pliables, tout en repoussant les limites de la photographie mobile.