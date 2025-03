iPhone sans port : l’UE confirme, Apple peut lancer un modèle 100% recharge sans fil

L’idée d’un iPhone entièrement sans port n’est plus une simple rumeur. L’Union européenne a récemment confirmé qu’Apple pourrait concevoir un iPhone sans USB-C sans enfreindre ses réglementations.

Selon 9to5Mac, Federica Miccoli, porte-parole de la Commission européenne, a précisé que l’obligation d’un port USB-C concerne uniquement les appareils qui se rechargent par câble. Ainsi, un iPhone fonctionnant exclusivement avec la recharge sans fil (via MagSafe ou Qi) ne serait pas concerné par la directive sur le chargeur universel.

« Étant donné que cet équipement radio ne peut pas être rechargé par un câble, il n’a pas besoin d’intégrer une solution de charge harmonisée (filaire) », a déclaré Miccoli.

Apple peut donc lancer un iPhone sans port en Europe

Cette clarification ouvre la porte à un futur iPhone dépourvu de connecteur physique, fonctionnant uniquement avec la recharge sans fil et la transmission de données via Wi-Fi ou Bluetooth.

D’après un rapport de Bloomberg, Apple avait initialement prévu de faire de l’iPhone 17 Air le premier modèle sans port, mais aurait abandonné l’idée en raison des réglementations européennes. Avec ce nouveau feu vert de l’UE, Apple pourrait relancer le projet pour une future génération d’iPhone.

USB-C : une transition forcée mais temporaire ?

Apple a introduit l’USB-C sur l’iPhone 15 en 2023, mettant fin à l’ère du port Lightning. Ce changement était principalement motivé par la directive européenne sur les chargeurs universels, qui impose aux fabricants d’adopter l’USB-C pour réduire les déchets électroniques et uniformiser la connectique entre appareils.

Bien que cette transition ait facilité la compatibilité des chargeurs entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android, Apple n’a jamais été enthousiaste à l’idée d’adopter un standard imposé. La perspective d’un iPhone totalement sans port pourrait être une façon pour la marque de contourner cette obligation à long terme.

Un iPhone 100 % sans fil, une bonne idée ?

Si Apple décide d’aller dans cette direction, plusieurs avantages et inconvénients se posent :

Avantages :

Étanchéité améliorée : Un iPhone sans port serait encore plus résistant à l’eau et à la poussière.

Design plus épuré : Apple pourrait réduire l’épaisseur et le poids de ses futurs iPhone.

Moins de problèmes matériels : Plus de ports qui s’encrassent ou s’abîment avec le temps.

Inconvénients :

Dépendance totale à la recharge sans fil : Plus de solution filaire en cas d’urgence ou de panne de chargeur MagSafe.

Recharge plus lente : La recharge sans fil est encore moins efficace et plus lente que la recharge filaire.

Transfert de données limité : Les professionnels qui utilisent un câble pour transférer des fichiers lourds pourraient être contraints d’opter pour des solutions alternatives.

Un futur inévitable ?

Apple a toujours poussé vers une expérience utilisateur sans fil, que ce soit avec la disparition de la prise jack sur l’iPhone 7, l’introduction des AirPods, ou encore la démocratisation de la recharge MagSafe.

Avec ce feu vert de l’Union européenne, il semble de plus en plus probable que les futurs iPhone abandonneront complètement les ports physiques. La question reste quand et comment Apple compte convaincre les utilisateurs d’adopter cette transition ?