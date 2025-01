Accueil » Snapdragon 8 Elite 2 : Qualcomm et TSMC renforcent leur alliance !

Qualcomm continue de s’appuyer sur TSMC, son partenaire de confiance, pour la fabrication de son prochain processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite 2.

Selon un rapport de Gamma’s Hardware Information, relayé par Jukanlosreve, cette puce sera produite en utilisant le procédé de 3 nm N3P de TSMC, plus avancé que celui utilisé pour le Snapdragon 8 Elite original.

Un partenariat solide avec TSMC

Le Snapdragon 8 Elite, fabriqué avec le processus N3E de TSMC, a établi une norme de performance et d’efficacité que Qualcomm semble vouloir maintenir. Le Snapdragon 8 Elite 2, identifié sous le numéro de modèle SM8850 et le nom de code Kaanapali, franchit une étape supplémentaire en s’appuyant sur le procédé N3P de TSMC, offrant des améliorations en matière de performance et d’efficacité énergétique.

Une version alternative, surnommée KaanapliS, aurait été envisagée pour une production par Samsung Foundry, mais elle n’apparaît plus dans les données logistiques. Cela indique que Samsung ne sera pas impliqué dans la production de cette puce, confirmant ainsi que la fabrication restera exclusivement chez TSMC (nom de code KaanapaliT, avec le « T » désignant TSMC).

Caractéristiques attendues du Snapdragon 8 Elite 2

Le Snapdragon 8 Elite 2 est conçu pour rivaliser avec les meilleures puces du marché, notamment le M4 d’Apple. Voici ce que les rumeurs révèlent jusqu’à présent :

Support ARM SME : La puce intégrera les instructions ARM SME (Scalable Matrix Extension), optimisant la gestion des charges de travail complexes. Cela pourrait améliorer considérablement les performances monocœurs.

: La puce intégrera les instructions ARM SME (Scalable Matrix Extension), optimisant la gestion des charges de travail complexes. Cela pourrait améliorer considérablement les performances monocœurs. Performance et efficacité améliorées : Fabriqué en 3 nm N3P, le Snapdragon 8 Elite 2 promet des gains significatifs par rapport à son prédécesseur, en ligne avec l’architecture prévue pour l’A19 d’Apple, qui utilisera également le procédé N3P.

: Fabriqué en 3 nm N3P, le Snapdragon 8 Elite 2 promet des gains significatifs par rapport à son prédécesseur, en ligne avec l’architecture prévue pour l’A19 d’Apple, qui utilisera également le procédé N3P. Fréquences impressionnantes : Les cœurs de performance pourraient atteindre des vitesses allant jusqu’à 5,00 GHz. Les premiers rapports de benchmarking suggèrent un score Geekbench monocœur de 4000 points, une avancée majeure.

: Les cœurs de performance pourraient atteindre des vitesses allant jusqu’à 5,00 GHz. Les premiers rapports de benchmarking suggèrent un score Geekbench monocœur de 4000 points, une avancée majeure. Compatibilité accrue : Comme son prédécesseur, le Snapdragon 8 Elite 2 devrait offrir des capacités avancées pour le traitement graphique et l’IA, consolidant sa position dans le segment haut de gamme.

Un duel technologique avec Apple

La décision de Qualcomm de rester avec TSMC met en lumière la concurrence croissante avec Apple, qui utilise également le procédé N3P pour ses propres puces. Cette rivalité technologique devrait stimuler des avancées significatives dans l’industrie, les deux entreprises cherchant à offrir des performances sans précédent.

Le Snapdragon 8 Elite 2 représente une étape cruciale pour Qualcomm alors qu’il cherche à maintenir sa domination sur le marché des processeurs mobiles. Avec une production assurée par TSMC et des caractéristiques techniques prometteuses, cette puce pourrait redéfinir les attentes en matière de performance et d’efficacité dans les smartphones haut de gamme. Cependant, comme toujours, les performances réelles devront être validées lors de tests pratiques après son lancement officiel.