Pebble : le retour surprise avec les montres Core 2 Duo et Core Time 2 sous PebbleOS open source

Après avoir marqué l’histoire des smartwatches avec son écran e-paper et un succès fulgurant sur Kickstarter en 2012, Pebble fait son grand retour. La nouvelle société de Eric Migicovsky, le créateur de la smartwatch Pebble, s’appelle Core Devices, et il s’agira des premières smartwatches Core à arriver sur le marché.

Mais ce sont des Pebbles dans tous les domaines importants : elles utiliseront le nouveau système d’exploitation Pebble à code source ouvert, elles auront toutes les caractéristiques des anciens appareils Pebble et l’une d’entre elles sera en fait construite à partir de pièces restantes de la montre Pebble. Elles ne s’appellent pas Pebbles, mais ce sont des Pebbles, et elles arriveront bientôt.

Deux nouveaux modèles viennent d’être annoncés : la Core 2 Duo et la Core Time 2, tournant sous PebbleOS, un système désormais open source.

Rétrospective : l’ascension et la chute de Pebble

Lancée sur Kickstarter en avril 2012, la première Pebble avait explosé son objectif initial de 100 000 dollars en atteignant plus de 10 millions de dollars, devenant ainsi le projet le plus financé de l’histoire de la plateforme.

Pebble a ensuite sorti plusieurs modèles :

Pebble Steel (2014): un design plus premium en métal

Pebble Time & Pebble Time Steel (2015) : introduction d’un écran e-paper 64 couleurs

Pebble Round (2015) : une montre plus fine et élégante

Mais en 2016, alors que l’Apple Watch et Wear OS s’imposaient sur le marché, Pebble tenta un ultime coup avec les Pebble 2, Pebble Time 2 et Pebble Core. Cependant, l’entreprise fut rachetée par Fitbit en décembre 2016, mettant fin à la production de nouvelles montres.

Puis, en 2021, Google a acquis Fitbit, récupérant ainsi Pebble. En janvier 2025, Google a rendu PebbleOS open source, permettant à Eric Migicovsky, fondateur de Pebble, de relancer la marque avec deux nouveaux modèles.

Core 2 Duo : l’évolution de la Pebble 2 avec 30 jours d’autonomie

La Core 2 Duo est un hommage direct à la Pebble 2, avec quelques améliorations bienvenues.

Caractéristiques principales

Écran e-paper noir et blanc de 1,26 pouces ultra net

Compatibilité avec 10 000+ apps et watchfaces Pebble

Cadre en polycarbonate (Noir ou Blanc)

Étanchéité (cible : IPX8)

Microphone

Suivi du sommeil et des pas

Bracelet standard de 22 mm

Améliorations par rapport aux modèles précédents

Autonomie boostée à 30 jours (contre 7 jours auparavant)

Nouvelle puce Nordic nRF52840 BLE

Ajout d’un haut-parleur

Moteur de vibration plus performant et silencieux

Ajout d’un baromètre et d’une boussole

Elle est disponible en précommande, avec une expédition en juillet 2025. Son prix est de 149 dollars.

Core Time 2 : la Pebble ultime selon son fondateur

La Core Time 2 est pensée comme la montre idéale d’Eric Migicovsky. Elle reprend le design des anciennes Pebble Time, mais avec des technologies modernisées.

Caractéristiques principales

Écran e-paper couleur de 1,5 pouces (64 couleurs, 88% plus de pixels)

Compatibilité avec 10 000+ apps et watchfaces Pebble

Cadre et boutons en métal (Noir, Blanc, et peut-être une 3ᵉ couleur)

Autonomie de 30 jours estimée

Verre plat pour moins de reflets

Écran tactile

Capteur de fréquence cardiaque

Étanchéité (cible : IPX8)

Microphone et haut-parleur

Elle est disponible en précommande, avec une expédition en décembre 2025. Son prix est de 225 dollars.

PebbleOS : une renaissance en open source

Les nouvelles montres utilisent PebbleOS, avec :

Notifications, calendrier, alarmes, minuteurs

Contrôle de la musique

Suivi de la santé basique

Timelines et watchfaces classiques

Les 10 000+ watchfaces et apps Pebble existantes devraient fonctionner, bien que certaines pourraient nécessiter une mise à jour. Une nouvelle application compagnon pour Android et iOS est également en développement.

Où acheter ?

Il reste encore du travail à faire au niveau de la fabrication et de l’intégration des logiciels, et Migicovsky prend soin de préciser que les choses risquent d’être retardées. Il s’inquiète également des tarifs douaniers et affirme que son seul plan est de répercuter les coûts supplémentaires sur les clients. « Nous allons facturer plus cher si cela coûte plus cher », dit-il. « Nous ne pouvons tout simplement pas supporter les coûts ». Malgré tout, Migicovsky semble ravi de fabriquer à nouveau des smartwatches. « Je ne crée pas une entreprise pour en vendre des millions », explique-t-il. « L’objectif est de fabriquer quelque chose dont j’ai vraiment envie ».

Les nouvelles Pebble sont disponibles en précommande sur store.repebble.com. Ce retour de Pebble marque une alternative unique aux smartwatches modernes, avec une autonomie exceptionnelle et un écran e-paper toujours aussi efficace.

Êtes-vous tenté par le retour de Pebble ?