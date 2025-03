Accueil » Gemini : Collaboration avec l’IA, Google dévoile Canvas et l’aperçu audio, tous les détails

De nombreuses personnes se sont tournées vers l’utilisation de chatbots pour les aider à coder. Bien que vous ne souhaitiez probablement pas qu’un programme entier soit écrit par l’IA, celle-ci peut vous aider à trouver des solutions dans des bribes spécifiques afin que votre code soit plus efficace et fonctionnel. Si vous voulez faire cela, vous pouvez l’utiliser avec Gemini Canvas — il sera beaucoup plus facile de vérifier si le code fonctionne réellement.

Le chatbot Gemini de Google bénéficie de quelques ajouts vraiment intéressants. Le changement le plus important est Canvas, un nouvel espace de travail interactif intégré directement dans Gemini. Il s’agit d’une fenêtre éditable qui s’affiche juste à côté de l’interface de chat, où Gemini placera son texte ou son code et vous permettra de le modifier. Et, il y a des tonnes d’options d’édition.

Si vous l’utilisez pour des documents, vous pouvez soit lui demander de rédiger un premier projet, soit lui donner ce que vous avez déjà écrit pour qu’il vous aide à le peaufiner. Gemini peut analyser des sections de texte surlignées et proposer des suggestions pour modifier le ton (le rendre plus concis, professionnel ou informel), ajuster la longueur ou modifier la mise en forme. Étant donné que tout est édité dans une fenêtre modifiable, il suffit de réécrire soi-même les erreurs commises par l’IA (ou de les mettre en surbrillance pour que l’IA puisse les corriger) pour corriger les erreurs commises par l’IA. Une fois que vous avez obtenu un résultat satisfaisant, vous pouvez l’exporter vers Google Docs.

Canvas propose non seulement une fenêtre éditable dans laquelle le code créé est édité, comme pour les documents, mais aussi un onglet Aperçu qui vous permet de prévisualiser le code et de vérifier qu’il fonctionne.

Votre code peut être exécuté directement sur l’onglet de prévisualisation pour voir comment il apparaîtra et fonctionnera dans un contexte réel, ce qui vous permet de voir comment quelque chose fonctionne sans avoir à le déployer ou à utiliser un IDE. Par exemple, un utilisateur peut demander à Gemini de générer le code HTML d’un formulaire d’inscription par courrier électronique, puis de le visualiser instantanément. D’autres modifications, telles que l’ajout de champs de saisie ou de boutons d’appel à l’action, peuvent également être demandées et visualisées en temps réel.

Gemini Canvas peut faire beaucoup !

Comme c’est souvent le cas, il peut parfois sortir un code assez défectueux. Ce qui est intéressant avec Canvas, c’est que vous pouvez tester si des parties de votre code sont cassées et les corriger rapidement si nécessaire, soit en les déboguant vous-même, soit en demandant à l’IA de vous aider à les déboguer en mettant en évidence des sections de code spécifiques. Pour l’aperçu preview que j’ai utilisé, Canvas peut faire du HTML, du CSS, du JavaScript et du React, mais Google indique qu’il sera également compatible avec la plupart du code que Gemini est capable de faire, y compris Python.

Canvas sera uniquement disponible sur la version de bureau au lancement, mais Google indique qu’une expérience mobile devrait également voir le jour d’ici la fin du mois. Il n’est pour l’instant disponible que pour le modèle Gemini 2.0 Flash, mais Google précise qu’il devrait être disponible pour tous les modèles, y compris les modèles Thinking et Deep Research, dans un avenir plus ou moins proche.

Les « aperçus audio » disponibles

Outre Canvas, Google introduit également les « aperçus audio » dans Gemini, une fonctionnalité initialement prévue dans NotebookLM. Les aperçus audio fonctionnent en créant une discussion virtuelle entre deux hôtes IA. Ces hôtes analysent les fichiers téléchargés, tels que des documents, des diapositives ou même des rapports de recherche approfondie, et engagent une conversation sur le contenu. Ils résument les points clés, établissent des liens entre différents sujets et offrent des perspectives uniques.

C’est un concept un peu idiot, mais beaucoup de gens aiment écouter des podcasts et apprennent des choses assez bien en les écoutant, ce qui permet d’appliquer un concept analogue à l’apprentissage en général. Vous pouvez lui transmettre des notes de cours, des documents de recherche, de longs e-mails ou des rapports et recevoir une version audio résumée que vous pouvez écouter en déplacement. Tant qu’elle assimile correctement le contenu (encore une fois, vérifiez toujours tout ce qu’une IA vous donne, car elle peut parfois halluciner), il s’agit d’un outil d’étude très intéressant.

Canvas et les aperçus audio sont disponibles à partir d’aujourd’hui pour les utilisateurs gratuits et payants. Canvas est disponible pour les utilisateurs dans toutes les langues, tandis que les aperçus audio ne seront, dans un premier temps, disponibles qu’en anglais.