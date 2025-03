iPhone 17 : Une caméra frontale de 24 mégapixels prévue ?

L’excitation autour de la future gamme iPhone 17 commence à monter, alimentée par de nouvelles fuites et rumeurs. Parmi les améliorations les plus notables, la caméra frontale devrait enfin recevoir une mise à jour majeure, une première depuis l’iPhone 11 sorti en 2019.

Selon les dernières informations, tous les modèles de l’iPhone 17 – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max – adopteront une caméra frontale de 24 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les générations précédentes.

Une telle évolution devrait permettre des photos plus nettes, des détails plus précis et de meilleures performances en recadrage et post-traitement.

iPhone 17: Une caméra plus performante et un téléobjectif amélioré

En plus de la caméra frontale améliorée, les iPhone 17 Pro et Pro Max pourraient être équipés d’un capteur téléobjectif de 48 mégapixels, ce qui ouvrirait la voie à l’enregistrement vidéo en 8K. L’an dernier, Apple avait envisagé d’introduire la vidéo 8K sur l’iPhone 16 Pro, mais la limitation à 12 mégapixels du téléobjectif n’avait permis que du 4K. Avec cette nouvelle configuration, le 8K pourrait enfin devenir une réalité sur les modèles Pro.

Les iPhone 17 Pro devraient être alimentés par la puce A19 Pro, accompagnée de 12 Go de RAM, offrant potentiellement des capacités avancées en intelligence artificielle. Par ailleurs, le Wi-Fi 7, actuellement réservé aux iPhone 16 Pro, pourrait être généralisé sur toute la gamme iPhone 17.

Il est également question d’un modem C1 conçu par Apple, qui serait exclusivement intégré à l’iPhone 17 Air. Ce modem, introduit avec l’iPhone 16e, marque une volonté d’Apple de réduire sa dépendance à Qualcomm.

Une structure en titane… mais pas pour les modèles Pro ?

Une rumeur surprenante indique que seul l’iPhone 17 Air bénéficierait d’un châssis en titane, tandis que les modèles Pro et standards conserveraient l’aluminium. Apple avait pourtant mis en avant le titane comme une exclusivité des modèles Pro avec l’iPhone 15 Pro, succédant à l’acier inoxydable. Il semble peu probable que la marque fasse marche arrière sur cet argument de différenciation.

Enfin, certaines fuites suggèrent que le premier iPhone pliable d’Apple est en cours de développement. Bien que la firme n’ait encore rien confirmé, les rumeurs sur un iPhone à écran flexible circulent depuis plusieurs années. Avec la montée en puissance des smartphones pliables chez Samsung, Huawei et d’autres, Apple pourrait enfin entrer dans la course avec une annonce dans les prochaines années.

Quoi qu’il en soit, Apple réserve toujours des surprises, et il faudra patienter jusqu’à l’automne 2025 pour découvrir officiellement la nouvelle gamme.