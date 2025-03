Google : Terminal sur Android pour exécuter des applications Linux de bureau

Google a récemment surpris tout le monde en ajoutant une application Terminal Linux sur Android, dans le cadre du Pixel Feature Drop de mars. Jusqu’ici, la raison exacte de cette nouveauté restait floue, mais un ingénieur de Google a enfin levé le voile sur son objectif principal : permettre aux utilisateurs d’Android d’exécuter des applications Linux de bureau, sans pour autant transformer Android en un environnement de bureau classique.

Dans une discussion sur le Google Issue Tracker, un ingénieur a expliqué que le but de cette nouveauté est de faciliter l’exécution d’applications, d’outils et de jeux Linux sur Android.

L’objectif n’est pas d’ajouter un environnement de bureau comme GNOME ou KDE, mais plutôt de permettre l’exécution d’applications Linux en utilisant le système de gestion de fenêtres natif d’Android.

Google ne bloque pas l’installation de bureaux Linux, mais ne les prendra pas en charge officiellement.

Des améliorations à venir, dont l’accélération GPU

Actuellement, l’application Terminal ne propose pas encore de gestionnaire d’affichage, ce qui signifie qu’on peut installer des applications via Flatpak ou APT, mais pas encore exécuter d’applications avec une interface graphique.

Bonne nouvelle : l’accélération GPU est en cours de développement et arrivera dans la prochaine mise à jour. Cela pourrait permettre d’exécuter des logiciels plus exigeants, notamment des jeux via Proton, qui a révolutionné l’expérience du gaming sous Linux.

De plus, la Beta 3 d’Android 16 a introduit la gestion de plusieurs onglets dans le terminal, ce qui marque une avancée vers une utilisation plus avancée des outils Linux sur Android.

Une convergence entre ChromeOS et Android ?

Cette intégration de Linux sur Android rappelle fortement le support des applications Linux sur ChromeOS, qui permet aux Chromebook d’exécuter des logiciels de bureau comme GIMP, LibreOffice ou même VS Code.

Certaines rumeurs suggèrent d’ailleurs que Google pourrait abandonner ChromeOS au profit d’Android sur les tablettes et laptops. Ce terminal Linux pourrait donc être une première étape vers une convergence plus large.

Vers une révolution sur Android ?

L’arrivée du Terminal Linux sur Android, combinée aux améliorations futures comme l’accélération graphique, pourrait ouvrir la porte à de nouvelles possibilités :

Exécuter des logiciels de bureau sur Android (développement, graphisme, bureautique)

Installer des applications via Flatpak et APT

Améliorer l’expérience gaming sur Android grâce aux outils Linux

Reste à voir si Google ira jusqu’au bout et si les fabricants suivront cette initiative en intégrant Linux à leurs appareils Android.

Qu’en pensez-vous ? Verriez-vous un Android capable d’exécuter des apps Linux comme un vrai système hybride ?