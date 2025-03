Nouveaux écrans Apple : Studio Display et Pro Display XDR, un renouvellement en préparation ?

Si vous cherchez l’un des meilleurs écrans signés Apple, vous avez actuellement deux options : le Studio Display et le Pro Display XDR. Bien que ces moniteurs soient d’excellente qualité, ils présentent certaines limites qui pourraient bientôt appartenir au passé.

En effet, selon une nouvelle rumeur, Apple travaillerait en secret sur deux nouveaux écrans. Ce rafraîchissement de la gamme serait une excellente nouvelle pour les créatifs et les professionnels qui attendent des mises à jour depuis longtemps.

Un renouvellement attendu pour les écrans Apple

Le Studio Display est un écran solide pour la plupart des créateurs, offrant une résolution 5K, une excellente précision des couleurs et une option de verre nano-texturé. Toutefois, il est loin d’égaler le Pro Display XDR, qui propose une luminosité de 1 600 nits, un format plus grand et plus d’options d’ajustement ergonomique.

Le Pro Display XDR, quant à lui, souffre d’un prix exorbitant : son tarif de départ est fixé à 5 499 euros, sans même inclure le support à 1 099 euros. De plus, l’écran, sorti en 2019, n’a jamais été mis à jour et commence à accuser son âge. Contrairement aux modèles concurrents, il ne propose ni OLED ni mini-LED, ce qui réduit son attrait face aux nouvelles technologies d’affichage.

Apple préparerait deux nouveaux écrans

Jusqu’à présent, des rumeurs indiquaient qu’Apple développait une nouvelle version du Studio Display, qui pourrait être lancée d’ici fin 2024 ou début 2025. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme aurait un autre écran en préparation.

Deux hypothèses émergent :

Apple teste deux versions du Studio Display et choisira la meilleure pour la commercialisation. Apple prépare un successeur au Pro Display XDR, qui remplacerait le modèle actuel datant de 2019.

Dans le second cas, il pourrait s’agir d’un écran haut de gamme reprenant le branding du Studio Display mais avec des caractéristiques plus avancées. Pour le moment, aucun détail précis n’a filtré sur ce second moniteur — ni son positionnement, ni ses spécifications.

Un lancement en 2025 ?

Gurman reste vague sur la date de sortie de ce nouvel écran. Il estime que le Studio Display révisé pourrait arriver fin 2025 ou début 2026, mais il ne donne aucune indication sur le second écran.

Apple devrait annoncer un nouveau Mac Pro plus tard cette année, mais il serait surprenant que ce mystérieux moniteur soit présenté en même temps. Si un remplaçant du Pro Display XDR était imminent, nous aurions déjà entendu davantage de rumeurs à son sujet.

Apple pourrait ne pas être pressé, étant donné que le marché des moniteurs professionnels reste une niche et que ces écrans ne se vendent pas en volume important.

Un signal fort pour les pros ?

Si la rumeur se confirme, Apple montrerait son engagement envers les professionnels avec une offre renouvelée. Un nouveau Pro Display XDR modernisé, accompagné du Mac Pro, pourrait former un duo puissant pour les créatifs et les entreprises.

Même si ces écrans ne sont pas attendus immédiatement, l’idée qu’Apple prépare une mise à jour après près de six ans sans évolution est une excellente nouvelle pour les utilisateurs Mac exigeants.