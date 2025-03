Pixel Feature Drop Mars 2025 : IA, sécurité, le plein de nouveautés !

Google a annoncé les dernières fonctionnalités Android et Pixel Feature Drop. De la détection des escroqueries dans Messages au nouveau partage de localisation en direct amélioré, quelques bonnes choses arrivent sur un appareil Android près de chez vous.

Détection des arnaques par l’IA

Comme on pouvait s’y attendre, Google donne la primeur à l’IA dans la liste des fonctionnalités, et je pourrais être d’accord cette fois-ci.

La détection des arnaques par l’IA arrive dans Google Messages. Cet outil utilise l’IA pour identifier les modèles de texte suspects qui pourraient indiquer une escroquerie.

Vous recevrez des avertissements en temps réel pour les messages qui semblent inoffensifs à première vue, mais qui pourraient s’avérer dangereux. La détection des arnaques se fait localement sur votre appareil, de sorte que vos conversations restent confidentielles. Cette fonction peut s’avérer très utile pour les personnes qui n’ont pas de connaissances technologiques et qui ne savent pas identifier les escroqueries.

Partage de la localisation en direct dans Find My Device

Pendant longtemps, la principale méthode de localisation en direct sur Android a été Google Maps. Contrairement à l’iPhone, il n’existait pas d’option native pour Android. Désormais, dans l’application Find My Device, vous pouvez partager votre position en temps réel avec des contacts de confiance et voir également leur position.

Cela peut s’avérer utile pour coordonner des réunions, s’assurer qu’un membre de la famille rentre chez lui sain et sauf, ou tout simplement pour avoir l’esprit tranquille. Vous contrôlez totalement qui voit votre position et pendant combien de temps, avec des rappels réguliers sur vos paramètres de partage.

Plus de plaisir avec Android Auto

La dernière mise à jour d’Android Auto apporte plus d’applications de jeux sur l’écran de votre voiture pour que vous puissiez vous divertir lorsque vous êtes garé. Profitez d’un puzzle ou d’une course rapide avec des jeux populaires comme Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 et Beach Buggy Racing. Téléchargez simplement le jeu sur votre téléphone et il sera accessible via Android Auto lorsque vous serez garé.

Outils d’achat intelligents dans Chrome

Chrome sur Android offrira bientôt plus d’informations sur les achats et des outils utiles pour vous aider à trouver les meilleures offres. Vous pouvez consulter l’historique des prix d’un produit, suivre les baisses de prix (ce qui n’est pas nouveau) et comparer les prix sur différents sites Web. Recherchez la notification « Prix bas » dans la barre d’adresse de Chrome pour commencer à économiser.

Il existe de nombreux outils tiers qui offrent ces possibilités, mais ils peuvent être plus difficiles à gérer sur un téléphone. Le fait qu’ils soient intégrés à Chrome est très pratique.

Pixel Feature Drop

Sur les téléphones Pixel, il y a quelques fonctionnalités exclusives qui seront déployées en plus de tout ce qui a été décrit ci-dessus.

Vous pouvez désormais connecter votre téléphone Pixel à une caméra GoPro ou à un autre téléphone Pixel et utiliser les applications de réseaux sociaux pour diffuser des vidéos sous différents angles afin d’obtenir un aspect plus professionnel et des vidéos plus immersives.

Google étend également sa fonctionnalité SOS par satellite à davantage de pays. Si vous vous trouvez dans un endroit dépourvu de réseau cellulaire ou Wi-Fi, Pixel peut se connecter aux services d’urgence par satellite pour obtenir de l’aide.

Pixel Screenshots suggère désormais automatiquement des captures d’écran à ajouter à vos collections afin que vous puissiez les retrouver plus rapidement et plus facilement.

Le double écran sur Google Pixel Fold prend désormais en charge l’enregistrement vidéo, de sorte que vous pouvez utiliser l’écran extérieur pour voir ce qui est enregistré. Et sur le Pixel 9 Pro Fold, le double écran prend désormais en charge l’option Ajouter un membre, ce qui facilite l’intégration de tous les membres de l’équipe dans la photo.

L’application Pixel Screenshots est désormais disponible pour les profils de travail Google.

Gboard se dote d’une nouvelle barre d’outils vocale qui vous aidera à dicter pour taper.

Vous pouvez désormais parler à Gemini Live dans n’importe quelle combinaison de plus de 45 langues sans avoir à modifier vos paramètres linguistiques.

Pixel Watch

Google a reçu l’autorisation de la FDA pour sa fonction de détection de perte de pouls à partir de la Pixel Watch 3. Cette fonction peut détecter une perte de pouls et déclencher automatiquement un appel aux services d’urgence pour des soins potentiellement vitaux si vous ne réagissez pas.

La Pixel Watch 3 a ajouté le suivi des menstruations sur l’appareil pour que vous puissiez commodément enregistrer vos règles, afficher l’état de votre cycle ou prédire vos prochaines règles depuis votre poignet.

La Pixel Watch suit désormais vos pas avec plus de précision et d’exactitude en reconnaissant mieux lorsque vous vous écartez d’un schéma de marche typique, comme pousser un caddie ou un fauteuil roulant, faire du jogging avec une poussette ou faire de la randonnée avec des bâtons.

Le Mode couché automatique s’étend désormais à la Pixel Watch 2 pour détecter automatiquement le moment où vous vous endormez, éteindre le cadran de votre montre et désactiver les notifications pour minimiser les distractions.

Vous pouvez désormais gérer votre contenu audio avec de nouvelles actions sur la Pixel Watch pour avancer et reculer rapidement, ajuster la vitesse de lecture ou contrôler la file d’attente de lecture.

Les appareils Pixel peuvent désormais transférer des enregistrements audio à partir de téléphones précédents ou de votre Pixel Watch et les transcrire automatiquement et les enregistrer dans l’appli Enregistreur.

La Pixel Feature Drop de mars 2025 est disponible pour tous les téléphones, tablettes et Pixel Watch actuellement pris en charge à partir d’aujourd’hui, le 4 mars. Les mises à jour Android plus générales seront déployées sur les applications et les appareils dans les semaines suivantes.