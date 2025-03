Google : l’IA au service de la santé, résumés de recherche, API médicale et modèles Gemma

Google continue d’intégrer l’intelligence artificielle dans ses services et annonce des améliorations significatives pour la recherche d’informations médicales. Lors de son événement annuel The Check Up, consacré aux innovations en santé, Google a dévoilé l’extension de ses résumés IA dans les résultats de recherche, rendant ainsi l’accès aux informations plus rapide et plus intuitif.

Désormais, ces résumés générés par l’IA couvriront des milliers de nouveaux sujets médicaux, bien au-delà des simples requêtes sur des maladies courantes, comme la grippe. De plus, Google a annoncé que ces résultats seront bientôt disponibles en espagnol, portugais et japonais, en plus de l’anglais, avec un déploiement initial sur mobile.

En complément de cette amélioration, Google introduit une nouvelle section baptisée « What People Suggest », qui proposera des conseils issus de forums et de plateformes publiques telles que Reddit et Quora. Cette fonctionnalité sera dans un premier temps limitée aux utilisateurs américains effectuant des recherches sur mobile. Toutefois, bien que ces outils puissent faciliter l’accès à des informations médicales pertinentes, Google insiste sur le fait que ses réponses peuvent comporter des erreurs et ne doivent en aucun cas se substituer à un avis médical professionnel.

API, IA, etc. : Google mise beaucoup sur la santé

En parallèle de ces avancées dans la recherche d’informations, Google continue d’innover dans le domaine de la santé connectée et de la recherche médicale. L’entreprise a lancé l’API Medical Records, qui vise à permettre le partage des dossiers médicaux entre différentes applications de santé et de fitness sur Android. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de sa plateforme Health Connect, qui cherche à unifier les données médicales et améliorer l’interopérabilité entre les services numériques de santé.

Google mise également sur l’IA pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments en mettant à disposition des chercheurs des modèles légers de la famille Gemma. Ces modèles sont conçus pour analyser les interactions moléculaires connues et aider les laboratoires à identifier plus rapidement des solutions thérapeutiques prometteuses.

L’entreprise expérimente aussi un projet ambitieux dans le domaine de l’oncologie pédiatrique. Elle teste actuellement Capricorn, un outil basé sur l’IA conçu pour aider les médecins à proposer des traitements personnalisés aux jeunes patients atteints de cancer. Ce programme pilote est en cours d’expérimentation dans un hôpital aux Pays-Bas, avec l’objectif d’optimiser la prise en charge des enfants malades.

L’ambition de Google de devenir un acteur majeur dans la santé

Ces annonces illustrent l’ambition de Google de devenir un acteur majeur dans l’intégration de l’IA dans le domaine de la santé. Toutefois, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la fiabilité des algorithmes et la protection des données des patients. L’entreprise devra encore convaincre les professionnels du secteur et les autorités de santé de la pertinence et de la sécurité de ses solutions.

Avec ces innovations, Google montre une volonté de transformer l’accès aux informations médicales et de faciliter la recherche en santé. Reste à savoir si ces avancées répondront réellement aux attentes des patients et des professionnels de la médecine.