Google Pixel 9a : design repensé, IA Gemini et caractéristiques dévoilées

Le Google Pixel 9a, prochain smartphone de milieu de gamme de Google, a récemment fait l’objet de fuites révélant des rendus officiels et des matériaux promotionnels. Ces informations offrent un aperçu détaillé de son design et de ses caractéristiques.

Contrairement aux précédents modèles Pixel, le Pixel 9a se distingue par l’absence de la traditionnelle « barre » de la caméra. À la place, il arbore un module photo en forme de pilule, presque affleurant à l’arrière du téléphone, abritant deux caméras et un flash. Ce changement confère au téléphone une esthétique plus épurée et moderne. Les rendus divulgués montrent également des bords d’écran plus épais par rapport aux modèles précédents.

Le Pixel 9a sera disponible en quatre coloris : Porcelain, Peony, Iris, et Obsidian. Ces options offrent aux utilisateurs une variété de choix pour correspondre à leurs préférences personnelles.

Selon les fuites, le Pixel 9a serait équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il atteindrait une luminosité maximale de 2 700 nits et serait protégé par du Gorilla Glass 3. Sous le capot, on retrouverait le processeur Google Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et de deux options de stockage : 128 Go et 256 Go. Le modèle de base serait proposé à 499 $, tandis que la version avec plus de stockage coûterait 100 $ de plus.

Côté photographie, le Pixel 9a disposerait d’un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés, et d’une caméra frontale de 13 mégapixels. L’appareil serait alimenté par une batterie de 5 100 mAh, supportant une charge filaire de 23W et une charge sans fil de 7,5W.

Fonctionnalités logicielles du Pixel 9a : Focus IA

Les images promotionnelles divulguées mettent en avant l’intégration de l’IA Gemini dans des applications telles que Maps, Agenda et YouTube. De plus, une fonctionnalité de protection contre le vol serait également présente, renforçant la sécurité de l’appareil.

Le Pixel 9a devrait être officiellement dévoilé le 19 mars 2025, avec une disponibilité prévue à partir du 26 mars. Ces fuites offrent une vision complète du Pixel 9a, suggérant que Google continue d’innover en proposant des appareils alliant design soigné et performances robustes à un prix abordable.