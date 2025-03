Docs : un nouvel outil collaboratif open source pour la souveraineté numérique européenne

Un nouvel outil de traitement de texte collaboratif en ligne fait son apparition : Docs. Ce projet open source, destiné à rivaliser avec Notion, Google Docs et Outline, se distingue par son approche axée sur la simplicité, la souveraineté numérique et la collaboration en temps réel.

Mais, ce qui le rend particulièrement intéressant, c’est qu’il est dirigé par les gouvernements français et allemand.

Docs : un éditeur de texte minimaliste et efficace

Docs est une application Web permettant à plusieurs personnes d’éditer un document simultanément. Contrairement à des solutions comme Microsoft Word ou Apple Pages, où les modifications mettent parfois plusieurs secondes à apparaître, Docs mise sur une collaboration instantanée.

L’interface a été conçue pour être minimaliste, favorisant le contenu plutôt que la mise en page. L’outil propose néanmoins les fonctionnalités essentielles :

Import de médias

Mode hors ligne avec synchronisation automatique

Export en PDF, Word (.doc) et OpenDocument (.odt)

Raccourcis clavier pour une meilleure productivité

En plus d’être un éditeur léger et intuitif, Docs intègre des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme la correction automatique, la génération de texte et la traduction instantanée.

Un projet stratégique pour la souveraineté numérique européenne

Docs est développé dans le cadre d’une initiative conjointe entre :

La Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) en France

Le Centre pour la Souveraineté Numérique de l’Administration Publique (ZenDiS) en Allemagne

Ces organismes financent et organisent des projets numériques souverains, afin de réduire la dépendance des administrations publiques aux services américains comme Google Docs et Microsoft Office.

Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large en Europe. Par exemple, le Land de Schleswig-Holstein en Allemagne a récemment migré ses 30 000 ordinateurs gouvernementaux de Microsoft Office vers LibreOffice.

Une alternative crédible à Google Docs et Notion ?

Si Docs ne cherche pas à rivaliser directement avec les solutions complètes comme Microsoft Office, il se positionne comme une alternative solide pour les organisations cherchant un outil de collaboration simple et respectueux des données personnelles.

Pourquoi choisir Docs ?

Respect de la vie privée et contrôle des données

Aucune dépendance aux géants du numérique américain

Possibilité d’auto-hébergement sur un serveur privé

Gratuit et open source

Docs fait partie du projet français La Suite numérique, qui travaille également sur Visio, une solution de visioconférence open source qui promet des performances équivalentes à Zoom.

Vers une adoption plus large des outils numériques européens ?

L’initiative autour de Docs montre un engagement croissant des gouvernements européens en faveur de solutions technologiques open source et souveraines. Face à la domination des solutions américaines, ce type de projet pourrait bien s’imposer comme une alternative durable pour les administrations, entreprises et particuliers soucieux de leur indépendance numérique.