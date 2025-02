Accueil » Vivo X200 Ultra : Snapdragon 8 Elite, zoom périscopique 200 mégapixels et charge 90 W !

Les marques chinoises s’apprêtent à dévoiler leurs nouveaux modèles « Ultra » en ce début d’année 2025. Xiaomi prévoit de présenter son Xiaomi 15 Ultra d’ici la fin du mois de février, tandis que OPPO lancera son Find X8 Ultra en mars. Vivo, de son côté, prépare l’arrivée du Vivo X200 Ultra, qui pourrait être officialisé au deuxième trimestre 2025, probablement en avril.

Dans une récente publication sur Weibo, Digital Chat Station (DCS) affirme avoir eu l’occasion d’utiliser le Vivo X200 Ultra et a partagé plusieurs détails concernant son design et ses caractéristiques techniques.

Le Vivo X200 Ultra devrait être équipé d’un écran LTPO OLED de 6,8 pouces en 2K, avec des bords légèrement incurvés et des bordures ultra-minces, offrant ainsi une expérience visuelle immersive et un design moderne.

À l’arrière, le bloc photo circulaire intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et d’un périscope téléobjectif de 200 mégapixels offrant un zoom optique avancé. Selon DCS, le capteur principal proposerait un zoom 1.5x par défaut, équivalent à une focale de 35 mm, tandis que l’ultra-grand-angle débuterait à 1x au lieu des traditionnels 0.5x ou 0.6x.

Côté performances, le Vivo X200 Ultra pourrait embarquer le puissant Snapdragon 8 Elite, tandis que les modèles standards Vivo X200 et X200 Pro seraient équipés du Dimensity 9400. L’autonomie serait assurée par une batterie de 6 000 mAh, compatible avec une charge filaire rapide de 90W et une charge sans fil de 50W, garantissant une recharge efficace et rapide.

Le smartphone devrait être disponible en noir et argent, avec Funtouch OS 15 basé sur Android 15.

Vivo X200 Ultra, autres modèles Vivo à venir

Outre le Vivo X200 Ultra , Vivo pourrait également dévoiler le X200S en même temps. Ce modèle embarquerait une puce Dimensity 9400 Plus, un écran plat avec capteur d’empreintes ultrasonique, et prendrait en charge la recharge sans fil. Il serait proposé en noir, blanc, titane et bleu.

Par ailleurs, une nouvelle version violette du Vivo X200 Pro Mini pourrait aussi être annoncée.

Avec cette gamme, Vivo cherche à se positionner parmi les meilleurs photophones du marché, notamment face aux Xiaomi 15 Ultra et Oppo Find X8 Ultra. Il ne reste plus qu’à attendre une confirmation officielle de la marque !