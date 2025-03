ChromeOS 134 : Limitation de charge à 80 % pour prolonger la durée de vie des batteries

Après avoir introduit une fonctionnalité limitant la charge des batteries à 80 % sur les smartphones Pixel sous Android 15, Google étend cette innovation aux Chromebooks. Avec la mise à jour ChromeOS 134, attendue pour le mois prochain, les utilisateurs pourront activer une option permettant de limiter la charge des batteries des Chromebooks à 80 %afin d’améliorer la durabilité de la batterie de leur appareil.

Mais attention, il y a un détail à connaître : cette fonctionnalité ne sera pas activée par défaut et nécessitera un paramétrage manuel pour les utilisateurs individuels.

Avec ChromeOS 134, Google introduit une politique de limitation de charge pour prolonger la durée de vie des batteries des Chromebooks. Comme repéré sur le subreddit r/chromeos, cette nouvelle option permettra aux utilisateurs et aux administrateurs de fixer une limite de charge à 80 % au lieu de 100 %.

Cette fonctionnalité suit les bonnes pratiques des batteries lithium-ion, visant à réduire la dégradation chimique due aux cycles de charge complets.

Par défaut, les Chromebooks continueront à charger jusqu’à 100 %, mais les utilisateurs pourront activer cette option via les paramètres système.

Pourquoi limiter la charge à 80 % ?

Les experts en batterie recommandent depuis longtemps de maintenir une charge entre 20 et 80 % pour réduire la détérioration de la batterie et prolonger sa durée de vie. Cette approche est déjà utilisée sur des appareils comme :

Les Google Pixel sous Android 15

Les iPhone avec l’option « Recharge optimisée »

Certains PC portables comme les MacBook ou les ThinkPad de Lenovo

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Chromebooks pourront bénéficier d’une autonomie plus stable sur le long terme.

Un avantage pour les entreprises et l’éducation

Pour les entreprises et les établissements scolaires, cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique. Les administrateurs informatiques pourront imposer cette limite de charge sur les flottes de Chromebooks, réduisant ainsi la nécessité de remplacements fréquents des batteries et diminuant les coûts de maintenance.

Toutefois, les utilisateurs individuels devront activer manuellement cette fonctionnalité, ce qui pourrait limiter son adoption à grande échelle.

Bien que cette option soit idéale pour une utilisation quotidienne, certains utilisateurs pourraient préférer désactiver la limitation de charge. Ceux qui utilisent leur Chromebook pour le gaming, le montage vidéo ou des sessions longues sans prise de courant auront toujours la possibilité de charger leur batterie à 100 %.

Le bon côté des choses ? Google ne rend pas cette limitation obligatoire, laissant le choix aux utilisateurs en fonction de leurs besoins.

D’autres nouveautés à venir avec ChromeOS 134

Au-delà de la gestion de la batterie, la mise à jour ChromeOS 134 apportera plusieurs améliorations notables, notamment :

Amélioration des paramètres d’accessibilité « Bounce Keys » pour une meilleure précision de frappe

Audio en super-résolution pour les microphones Bluetooth

Screencast avec un support étendu pour plusieurs langues

De plus, ChromeOS 135 pourrait aller encore plus loin en intégrant des fonds d’écran et arrière-plans d’appels vidéo générés par IA, rendant les Chromebooks encore plus compétitifs face aux PC sous Windows et aux Mac.

Google mise sur la longévité des Chromebooks

Avec l’ajout de la limitation de charge à ChromeOS 134, Google renforce l’optimisation de l’autonomie et de la durabilité des Chromebooks. Cette mise à jour s’inscrit dans une volonté de prolonger la durée de vie des batteries et d’optimiser les coûts d’entretien des appareils.

Si cette approche se généralise, elle pourrait devenir un standard sur les futurs appareils ChromeOS, offrant aux utilisateurs une meilleure gestion de leur batterie et un meilleur retour sur investissement.

La mise à jour est attendue pour le mois prochain. Reste à voir si d’autres constructeurs suivront l’exemple de Google en adoptant des fonctionnalités similaires sur leurs appareils.