Accueil » Huawei Pura 80 Pro : écran plat, capteur 1 pouce et HarmonyOS Next, le flagship se dévoile

Huawei Pura 80 Pro : écran plat, capteur 1 pouce et HarmonyOS Next, le flagship se dévoile

Huawei Pura 80 Pro : écran plat, capteur 1 pouce et HarmonyOS Next, le flagship se dévoile

Huawei prépare activement sa nouvelle gamme Pura 80, destinée au marché chinois. D’après plusieurs fuites, dont celle de Digital Chat Station (DCS), le Pura 80 Pro pourrait marquer une rupture avec la précédente génération en adoptant un écran plat et en conservant un capteur photo d’un pouce, une rareté sur un modèle « Pro ».

Contrairement aux modèles précédents, qui privilégiaient des écrans incurvés, le Huawei Pura 80 Pro devrait embarquer un écran plat de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et la technologie LTPO OLED. Le design serait 2.5D, avec des bordures ultra-minces, ce qui offrirait une esthétique plus moderne et épurée.

Le smartphone fonctionnerait sous HarmonyOS Next, la dernière version de l’OS maison de Huawei, qui met fin au support des applications Android.

Pura 80 Pro : Une caméra haut de gamme avec capteur 1 pouce

Le Pura 80 Pro devrait intégrer une configuration photo très avancée, avec trois capteurs de 50 mégapixels :

Capteur principal : 50 mégapixels (Sony IMX989, 1 pouce, ouverture variable)

Capteur ultra grand-angle : 50 mégapixels

Téléobjectif périscope macro : 50 mégapixels

Tous ces capteurs utiliseraient une matrice RYYB, qui améliore les performances en basse lumière en captant jusqu’à 40 % de lumière en plus par rapport aux capteurs classiques RGB.

Le choix d’un capteur 1 pouce sur un modèle Pro est une décision surprenante, car la plupart des constructeurs réservent cette technologie aux modèles Ultra. Cela pourrait donner un avantage significatif au Pura 80 Pro en matière de photographie mobile.

Une sortie prévue au second trimestre 2024

DCS précise que ces spécifications concernent un prototype en test, ce qui signifie que certains éléments pourraient encore évoluer avant le lancement officiel. La série Pura 80 devrait être dévoilée au cours du deuxième trimestre 2024.

Par ailleurs, Huawei tiendra un événement de lancement aujourd’hui (20 mars) pour présenter un nouveau smartphone pliable, qui se démarquera par un format d’écran 16:10 inhabituel. Ce modèle devrait être le premier à être livré directement avec HarmonyOS Next.

Avec un écran plat LTPO, un capteur photo 1 pouce et HarmonyOS Next, Huawei semble vouloir renforcer son indépendance vis-à-vis d’Android tout en misant sur l’innovation photographique.