OnePlus 13T : Un smartphone compact et puissant pour concurrencer le Galaxy S25

Les smartphones haut de gamme sont devenus de plus en plus grands, mais OnePlus semble vouloir répondre à la demande croissante pour des appareils plus compacts. La marque chinoise s’apprête à lancer une version réduite de son dernier flagship, le OnePlus 13T, un modèle qui pourrait bien faire de l’ombre au Samsung Galaxy S25 et aux autres modèles compacts du marché.

D’après les dernières fuites rapportées par Smart Pikachu, une source réputé, le OnePlus 13T devrait être présenté au mois de mai 2025. Contrairement à la tendance actuelle des écrans XXL, ce modèle serait équipé d’un écran de 6,3 pouces, bien plus petit que les 6,82 pouces du OnePlus 13 standard.

Mais la véritable surprise vient de la batterie. OnePlus aurait réussi à intégrer une massive batterie de 6 000 mAh, une capacité impressionnante pour un smartphone compact. Cela représente une énorme différence face au Galaxy S25, qui ne disposerait que d’une batterie de 4 000 mAh. Si cela se confirme, le OnePlus 13T pourrait devenir l’un des champions de l’autonomie parmi les flagships de 2025.

OnePlus 13T, un design premium et un processeur puissant

Le OnePlus 13T ne fera pas de compromis sur la puissance. Selon les rumeurs, il sera équipé du Snapdragon 8 Elite, le même processeur que le modèle standard. Il se positionne donc comme un véritable flagship compact, capable de rivaliser avec le Xiaomi 15 et le Galaxy S25.

Au niveau de la biométrie, le OnePlus 13T opterait pour un capteur d’empreintes optique plutôt qu’un capteur ultrasonique, une technologie plus avancée que l’on retrouve sur le OnePlus 13. Ce choix pourrait être une concession pour maintenir un prix attractif.

Contrairement au OnePlus 13, qui propose un module triple capteur, la version 13T se contenterait d’un double capteur photo de 50 mégapixels. Même si ce choix pourrait sembler être un recul, OnePlus a souvent démontré qu’un bon traitement logiciel pouvait compenser un nombre réduit de capteurs. Reste à voir si ce double capteur pourra rivaliser avec les performances photo du Galaxy S25 et du Xiaomi 15, deux modèles qui devraient également être très bien équipés sur ce segment.

Le OnePlus 13T : Le flagship compact le plus abordable ?

L’autre argument choc du OnePlus 13T serait son prix. D’après les premières indiscrétions, le OnePlus 13T pourrait être le flagship compact le plus abordable du marché, surpassant même les prix du Galaxy S25 et du Xiaomi 15.

OnePlus, qui s’est toujours distingué avec son rapport qualité/prix agressif, pourrait une nouvelle fois frapper fort avec un tarif plus attractif que la concurrence. Cette stratégie rappelle les débuts de la marque, où elle se positionnait comme un véritable flagship killer.

Si le OnePlus 13T veut vraiment concurrencer le Galaxy S25, la marque devra non seulement séduire les fans de smartphones compacts, mais aussi améliorer sa distribution et sa visibilité sur certains marchés clés. Si OnePlus réussit à optimiser son appareil photo et à proposer un logiciel bien optimisé, le OnePlus 13T pourrait devenir l’un des flagships les plus attractifs de 2025. Reste à voir si la marque saura capitaliser sur son positionnement et conquérir de nouveaux marchés.