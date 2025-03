BlizzCon revient en 2026 : Blizzard met l’événement en pause en 2025

L’événement incontournable pour les fans des jeux Blizzard, BlizzCon, fera son grand retour les 12 et 13 septembre 2026 au Anaheim Convention Center en Californie. Cependant, aucune édition ne se tiendra en 2025, marquant une pause stratégique pour l’entreprise sous l’égide de Microsoft, propriétaire d’Activision Blizzard.

L’annonce a été faite par Johanna Faries, présidente de Blizzard Entertainment, lors du SXSW 2025 à Austin, au Texas, en compagnie de Conan O’Brien. Elle a souligné l’importance de BlizzCon en tant qu’événement communautaire et moment privilégié de connexion entre les joueurs.

« BlizzCon est bien plus qu’un simple événement, c’est une célébration de notre communauté et des liens tissés à travers nos univers », a déclaré Blizzard dans un communiqué.

L’événement de 2026 conservera ses éléments phares, tels que :

Cérémonie d’ouverture

Panels approfondis avec les développeurs

Darkmoon Faire (marché thématique)

Compétitions amicales et esports

Démo jouable des prochains jeux Blizzard

Blizzard ambitionne également de réinventer l’expérience BlizzCon pour offrir aux fans un événement plus immersif et marquant.

BlizzCon, une pause en 2025 : moins d’annonces à prévoir ?

L’absence de BlizzCon en 2025 pourrait freiner la cadence des annonces de nouveaux jeux. Toutefois, Blizzard pourrait profiter de cette pause pour préparer des nouveautés majeures et peaufiner ses prochaines sorties.

À noter que l’édition 2023 avait marqué le retour physique de l’événement après la pandémie, avec des annonces marquantes comme l’extension World of Warcraft : The War Within, des mises à jour pour Diablo IV et Overwatch 2 et des nouveautés pour Hearthstone.

Si Blizzard prend un an de pause, c’est probablement pour mieux revenir en force en 2026 avec des annonces encore plus ambitieuses.

Un avenir prometteur sous Microsoft

Depuis le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, l’éditeur tente de redorer son image et d’assurer un avenir stable à ses franchises emblématiques. Avec cette pause stratégique de BlizzCon, Blizzard semble vouloir prendre le temps d’innover et d’écouter sa communauté avant de dévoiler ses prochains grands projets.

Que pensez-vous de cette pause en 2025 ? Attendez-vous BlizzCon 2026 avec impatience ?