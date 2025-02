OnePlus : 4 nouveaux smartphones prévus pour 2025, dont le OnePlus 13T !

OnePlus a plusieurs projets en cours de développement, et une feuille de route récemment divulguée suggère qu’un nouvel appareil pourrait sortir en avril, mai, octobre et novembre.

La fuite provient de Oneline Technology sur Weibo et semble confirmer plusieurs lancements attendus, notamment le OnePlus 13 Mini sous le nom de OnePlus 13T.

La publication liste les quatre appareils comme le OnePlus 13T, le Ace 5S, le OnePlus 14, et le OnePlus Ace 6 et Ace 6 Pro. L’informateur précise que les produits sont « temporairement » nommés et sont susceptibles de changer, donc les noms exacts ne sont pas encore confirmés. Si l’entreprise adopte le schéma de nommage OnePlus 13T, ce sera la première fois depuis la sortie du OnePlus 10T en 2022.

Le OnePlus Open 2 absent de la liste

Il est à noter que le OnePlus Open 2 ne figure pas parmi les prochaines sorties (bien que la plupart des estimations situent le lancement vers le mois de mai). Cela ne signifie pas que le OnePlus Open 2 ne sera pas lancé. La liste couvre les smartphones qui devraient sortir en Chine cette année, et le OnePlus Open 2 est considéré comme la variante mondiale du OPPO Find N5.

Par conséquent, OnePlus ne l’inclurait pas ici ; le OnePlus Open 2 serait le nom donné à l’appareil sur la scène mondiale, et non sur le marché chinois.

Quelques détails techniques

La publication fournit également quelques détails sur les appareils. Elle suggère que OnePlus apportera une modification au bouton physique à trois positions, le convertissant en quelque chose comme un bouton d’action , que l’on trouve sur les iPhone modernes.

Comme toujours, prenez ces informations avec des pincettes. Oneline Technology a un historique fiable en matière de connaissances internes, mais tant que OnePlus ne fera pas de déclaration officielle, les noms et les informations pourraient (et sont susceptibles de) changer.