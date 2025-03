Huawei Pocket 3 : Lancement imminent et design raffiné

Moins d’un mois après les premières rumeurs, le Huawei Pocket 3 s’apprête à être officiellement dévoilé. Bien que la marque n’ait pas encore annoncé de date précise, les dernières fuites suggèrent un lancement en mars 2025, ce qui confirmerait les précédentes prévisions. Si ces informations se vérifient, nous ne sommes qu’à quelques semaines de la révélation de ce nouveau clamshell pliable, qui viendra défier le Samsung Galaxy Z Flip 6 et potentiellement le Galaxy Z Flip 7 lorsqu’il sera disponible.

L’un des points les plus attendus du Pocket 3 est son écran externe, qui serait plus grand que celui du Galaxy Z Flip 6 et ses 3,4 pouces AMOLED. Pour rappel, le Pocket 2 disposait d’un écran externe de 1,15 pouces, tandis que le Nova Flip offrait 2,14 pouces. Si Huawei suit cette tendance, le Pocket 3 pourrait proposer un écran externe bien plus spacieux, facilitant l’affichage des notifications et l’utilisation des applications sans ouvrir le smartphone.

Les premières fuites indiquent que le Huawei Pocket 3 sera plus fin et plus compact que ses prédécesseurs. Il bénéficierait aussi d’un design raffiné, avec une nouvelle disposition du bouton d’alimentation. Un élément intrigant concerne son look « makeup box », une appellation mystérieuse qui pourrait suggérer un design élégant et sophistiqué, pensé pour séduire un public plus large.

HarmonyOS NEXT: adieu Android

Contrairement à la série Mate 70, qui propose plusieurs versions logicielles, le Huawei Pocket 3 fonctionnera exclusivement sous HarmonyOS NEXT. Cela signifie que les utilisateurs n’auront pas accès aux applications Android et devront se contenter d’alternatives issues de l’écosystème HarmonyOS. Un pari risqué pour Huawei, mais qui pourrait séduire un public fidèle à la marque.

Sous le capot, le Huawei Pocket 3 pourrait être équipé d’une version modifiée du Kirin 9020, baptisée Kirin 9020 s. Ce processeur serait une version légèrement sous-cadencée du Kirin 9020, qui équipe notamment le Mate 70 Pro Premium Edition.

Un listing Geekbench laisse entendre que la configuration des cœurs haute performance est légèrement inférieure à celle du modèle standard. Huawei a déjà annoncé que le Mate 70 Pro Premium Edition offrait un gain de 35 % en performances par rapport au Mate 60 Pro, tandis que le Mate 70 Pro affiche une amélioration de 40 %. Il sera intéressant de voir où se situe le Pocket 3 dans cette hiérarchie.

Bientôt la confirmation officielle

Toutes ces informations restent des fuites non confirmées, mais avec un lancement prévu dans quelques semaines, nous en saurons bientôt plus. Huawei réussira-t-il à s’imposer face à Samsung dans le marché des pliables compacts ? Rendez-vous très bientôt pour le découvrir.