Huawei Pocket 3 : L’écran pliable 3:2, la révolution du smartphone à clapet ?

Les actuels smartphones pliables à clapet adoptent généralement un format très allongé (20:9 ou 21:9), ce qui peut poser des problèmes d’ergonomie et d’affichage. Non seulement il est difficile d’atteindre la barre d’état avec une seule main, mais ces proportions ne sont pas idéales pour la lecture de vidéos, qui ne s’adaptent parfaitement ni à l’écran interne ni à l’écran externe.

Huawei pourrait cependant bouleverser cette tendance avec son prochain smartphone pliable à clapet, le Huawei Pocket 3, dont l’écran aurait un ratio 3:2, une approche inédite sur ce type de produit.

Huawei Pocket 3, un format inspiré de l’iPad Mini

D’après les dernières fuites, le Huawei Pocket 3, dont le nom de code est « Verde », offrirait un écran interne de 6,3 pouces avec un ratio 3:2, une caractéristique inhabituelle pour un flip phone. Son écran externe mesurerait 3,5 pouces, ce qui en ferait un smartphone pliable plus large et plus pratique que ses concurrents.

Cette approche rappelle fortement l’iPad Mini d’Apple, qui adopte également un ratio 3:2, favorisant une expérience de lecture et de navigation plus confortable. Certains analystes commencent déjà à surnommer le Pocket 3 « l’iPad Mini pliable », laissant entendre qu’il pourrait mêler portabilité et productivité d’une manière innovante.

Un lancement prévu pour mars sous HarmonyOS

Richard Yu, directeur exécutif de Huawei, a récemment teasé l’appareil dans une vidéo publiée sur Weibo, en le qualifiant de « révolution que les autres n’ont même pas imaginée ». Il a également confirmé que le Pocket 3 fonctionnerait sous HarmonyOS nativement, avec d’importantes avancées matérielles et logicielles.

Afin d’optimiser l’expérience utilisateur malgré le changement de ratio d’écran, Huawei collabore avec plusieurs géants technologiques chinois tels que Tencent, ByteDance, Alibaba et Meituan, pour adapter leurs applications au nouveau format. Cette adaptation pourrait jouer un rôle clé dans le succès du Pocket 3 et garantir une transition fluide pour les utilisateurs habitués aux formats plus classiques.

Un pari risqué mais prometteur

Le passage à un ratio 3:2 pour un smartphone pliable est une décision audacieuse qui pourrait modifier la manière dont ces appareils sont utilisés. Si ce changement se confirme, il pourrait améliorer considérablement l’ergonomie et l’expérience multimédia sur un flip phone.

Pour l’instant, cette information reste au stade de la rumeur, mais Digital Chat Station, la source de cette fuite, est réputée pour la fiabilité de ses révélations, ce qui donne du crédit à cette hypothèse.

Le Huawei Pocket 3 devrait être dévoilé en mars 2025. S’il tient ses promesses, il pourrait bien révolutionner le marché des smartphones pliables !