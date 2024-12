Accueil » Huawei Mate 70 : 100% Made in China et sans Android !

Huawei Mate 70 : 100% Made in China et sans Android !

Huawei Mate 70 : 100% Made in China et sans Android !

Lors d’une visite récente au lycée Baoan à Shenzhen, Richard Yu, PDG de Huawei, a confirmé que le dernier fleuron de l’entreprise, le Mate 70, est un smartphone entièrement fabriqué en Chine. Cette déclaration met en avant un exploit majeur : la production nationale à 100 % des composants, notamment le processeur Kirin 9020, développé en interne.

Richard Yu a souligné que Huawei a atteint un jalon historique dans l’industrie technologique chinoise en réalisant une production autonome de puces. Cette indépendance technologique est d’autant plus impressionnante que Huawei a dû surmonter de nombreuses restrictions imposées par l’Occident. Aujourd’hui, l’entreprise dispose de deux piliers essentiels pour son activité mobile : des chipsets développés localement et un système d’exploitation entièrement indépendant.

HarmonyOS NEXT, qui propulse le Mate 70, a été conçu sans dépendre d’Android ni du code AOSP. Cela signifie qu’il ne prend pas en charge les applications Android de manière native. Si cette autonomie totale est un atout sur le marché chinois, la compatibilité limitée des applications internationales pourrait poser des défis pour les utilisateurs étrangers.

Huawei n’a pas encore précisé si ce système d’exploitation sera déployé à l’international, mais l’événement de lancement à Dubaï pourrait fournir des indications sur cette question.

Aperçu de la série Huawei Mate 70

La série Mate 70 comprend quatre modèles : Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ et Mate 70 RS. Ces modèles affichent un design élégant et des spécifications premium qui rivalisent avec les meilleurs flagships de 2024.

Design et écran : Le Mate 70 adopte un cadre plat et un écran OLED de 6,7 pouces, tandis que les modèles Pro et Pro+ disposent d’écrans OLED incurvés de 6,9 pouces.

Les écrans Pro intègrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 500 nits. Batterie et charge : Le Mate 70 est équipé d’une batterie de 5 300 mAh avec une charge rapide filaire de 66W et sans fil de 50W.

Les modèles Pro montent en puissance avec une batterie de 5 500 mAh, une charge filaire ultra-rapide de 100W et une charge sans fil de 80W. Appareils photo : Tous les modèles arborent un îlot circulaire pour les caméras à l’arrière et une découpe triple en façade pour la caméra selfie, la reconnaissance faciale Face ID et la navigation gestuelle.

Le Mate 70 Pro et le Pro+ intègrent un système triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 4x et un ultra grand-angle de 40 mégapixels. Ces caméras utilisent des capteurs optimisés pour une précision accrue des couleurs. Mémoire et stockage : Le Mate 70 et le Mate 70 Pro offrent jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage.

Les modèles Pro+ et RS atteignent 16 Go de RAM, renforçant leur positionnement ultra-premium. Durabilité : Tous les modèles de la série bénéficient de la certification IP69 pour une résistance exceptionnelle à l’eau et à la poussière.

Une indépendance technologique exemplaire

Avec la série Mate 70, Huawei ne se contente pas d’introduire un nouveau flagship ; l’entreprise affirme son autonomie technologique et sa capacité à rivaliser avec les plus grands acteurs mondiaux. En proposant un smartphone 100 % conçu et fabriqué en Chine, Huawei envoie un message clair sur son ambition de dominer le marché des smartphones haut de gamme.

Cependant, la compatibilité limitée du HarmonyOS NEXT avec les applications internationales pourrait freiner son adoption en dehors de la Chine. Reste à voir comment Huawei surmontera ces défis alors qu’elle cherche à étendre son influence sur le marché mondial. Une chose est certaine : la série Mate 70, avec ses innovations technologiques et son positionnement audacieux, ne manquera pas de faire parler d’elle.