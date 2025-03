Xiaomi 15 Ultra : Un monstre de la photo loin du podium DXOMark

Le Xiaomi 15 Ultra est enfin disponible sur le marché international avec un prix premium de 1 500 €. Il promet une expérience photographique haut de gamme grâce à son capteur périscopique de 200 mégapixels et son capteur principal de 1 pouce, une combinaison qui surpasse même les derniers modèles d’Apple en termes de matériel.

Cependant, malgré cette fiche technique impressionnante, le Xiaomi 15 Ultra n’a pas réussi à se hisser dans le top 10 du classement DXOMark, un indicateur clé pour les amateurs de photographie mobile.

Un score DXOMark en progression, mais insuffisant pour rivaliser avec les meilleurs

Le Xiaomi 15 Ultra a obtenu un score de 153 points dans les tests de DXOMark, ce qui le place au 13e rang mondial. C’est une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra, qui se classe 19e avec 149 points.

Mais en dépit de ces progrès, le Xiaomi 15 Ultra reste derrière ses principaux concurrents. Actuellement, le Huawei Pura 70 Ultra domine le classement, suivi du Pixel 9 Pro XL et du Honor Magic 6 Pro. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra est encore plus bas dans le classement, à la 24e place.

Xiaomi 15 Ultra, un excellent appareil photo malgré quelques faiblesses

Malgré son classement, le Xiaomi 15 Ultra ne déçoit pas en matière de photographie. DXOMark salue notamment :

Un excellent niveau de détails et une faible présence de bruit,

Une exposition précise et une large plage dynamique,

Des couleurs bien rendues, qui offrent un rendu réaliste des scènes.

Mais alors, pourquoi n’a-t-il pas obtenu un meilleur score ?

Les points faibles qui freinent le Xiaomi 15 Ultra

DXOMark a relevé plusieurs défauts qui empêchent le Xiaomi 15 Ultra de rivaliser avec les meilleurs :

Une balance des blancs parfois trop chaude, visible en photo et en vidéo,

Des variations de contraste qui nuisent à la cohérence des images,

Des artefacts visibles, affectant la qualité globale des clichés,

Une perte de texture dans certaines conditions,

Des problèmes d’autofocus causant un manque de fluidité lors de la mise au point.

Un autre point négatif relevé est la profondeur de champ limitée de l’appareil principal, ce qui entraîne un flou sur les visages en arrière-plan des photos de groupe.

Un monstre de la photo, mais encore perfectible

Le Xiaomi 15 Ultra reste l’un des smartphones avec le meilleur matériel photo du marché, malgré ses lacunes en traitement logiciel. Son positionnement en 13e place du classement DXOMark pourrait être perçu comme une déception, mais il témoigne aussi de l’ultra-compétitivité actuelle dans la photographie mobile.

En fin de compte, le Xiaomi 15 Ultra excelle dans la majorité des situations, et son classement ne doit pas faire oublier ses incroyables capacités photographiques. Reste à voir si Xiaomi parviendra à corriger ces défauts via des mises à jour logicielles pour le propulser encore plus haut.