Huawei Pocket 2 : l’avenir pliable est là

Le marché des smartphones pliables s’est enrichi d’un nouveau produit, cette fois-ci d’une société chinoise. Huawei a récemment dévoilé la deuxième génération de son smartphone pliable à clapet, le Huawei Pocket 2, succédant au P50 Pocket lancé deux ans auparavant.

Ce nouveau modèle se distingue par son écran intérieur OLED pliable de 6,94 pouces, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 200 nits.

Comme pour tout appareil pliable, on peut se demander à quoi ressemble la charnière. L’un des points forts de ce smartphone est sa charnière en forme de goutte d’eau, permettant un pliage sans espace et réduisant la visibilité du pli de l’écran. Selon Huawei, cette conception assure une surface toujours lisse et plane, même après une utilisation prolongée. Le petit écran de couverture de 1,15 pouce, situé à côté des caméras, arbore un design symétrique en double cercle et est disponible en quatre coloris : Tahitian Grey, Rococo White, Taro Purple, et Elegant Black.

Le Huawei Pocket 2 se démarque en étant le premier smartphone à clapet équipé de quatre caméras à l’extérieur. Il intègre un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation d’image optique (OIS) et une ouverture f/1.6, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.2, un téléobjectif de 8 mégapixels avec OIS et une ouverture f/2.4, ainsi qu’une caméra hyperspectrale de 2 mégapixels. Cette dernière, peu commune dans les smartphones, capte la lumière dans un large spectre pour révéler des détails invisibles à l’œil nu.

Fonctionnant sous HarmonyOS 4, le Huawei Pocket 2 offre une expérience utilisateur personnalisable, notamment pour l’écran de couverture. Il supporte également la messagerie bidirectionnelle par satellite grâce au système Beidou, assurant la connectivité même en l’absence de couverture cellulaire.

Parmi ses fonctionnalités novatrices, on trouve la mesure de l’intensité des UV et le contrôle sans contact, permettant par exemple de faire défiler les réseaux sociaux d’un simple geste de la main. La capacité de mesure de l’intensité des UV permet aux utilisateurs de tester l’intensité des ultraviolets lorsqu’ils sortent à l’extérieur. L’écran externe affiche l’intensité des rayons ultraviolets dans l’environnement, fournissant aux utilisateurs des informations pour une meilleure protection lorsqu’ils sortent.

Performances et autonomie

Bien que Huawei n’ait pas précisé le chipset utilisé, le Pocket 2 serait équipé du Kirin 9000 S, analogue au Huawei Mate 60 Pro. Il propose 12 Go de RAM avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To.

Son autonomie est assurée par une batterie d’une capacité de 4 520 mAh, compatible avec une charge sans fil de 40W et une charge filaire de 66W, surpassant ainsi les offres de ses concurrents en termes de charge.

Une caractéristique notable du Huawei Pocket 2 est la prise en charge de la messagerie satellite bidirectionnelle via Beidou, le système chinois de navigation par satellite. Cette fonction permet aux utilisateurs de rester connectés même dans les zones sans couverture cellulaire.

Prix et disponibilité

Le Huawei Pocket 2, avec un prix de départ de 7499 CNY (environ 980 euros pour le modèle 256 Go), se positionne dans la même gamme de prix que ses principaux concurrents. Cependant, sa disponibilité limitée à la Chine pourrait représenter un défi pour sa compétitivité sur le marché global des smartphones pliables.