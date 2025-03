18 000 euros pour un Mac Studio : La folie des grandeurs d’Apple ?

Apple vient de dévoiler son nouveau Mac Studio, accompagné du dernier MacBook Air. Disponible avec une puce M4 Max ou M3 Ultra, cette station de travail promet des performances de haut vol, capables de rivaliser avec les meilleurs Mac du marché. Mais attention, l’addition est salée : la configuration la plus poussée du Mac Studio (2025) dépasse les 18 000 euros, marquant une hausse spectaculaire par rapport à la génération précédente.

D’entrée de jeu, la version M4 Max offre déjà une puissance impressionnante. Elle embarque un CPU 14 cœurs, un GPU 32 cœurs, un moteur neuronal 16 cœurs, ainsi que 36 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go. Tout cela pour 2 499 euros, soit le même tarif que la version précédente équipée des puces M2 Max et M2 Ultra.

Mais c’est avec la version M3 Ultra que les choses deviennent sérieuses… et coûteuses. Ce Mac Studio M3 Ultra débute à 4 999 euros, un prix analogue à la précédente génération. Toutefois, les caractéristiques techniques sont nettement revues à la hausse : 28 cœurs CPU, 32 cœurs pour le moteur neuronal et 60 cœurs GPU. La configuration de base intègre 96 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD, ce qui représente une belle montée en gamme.

Mac Studio (2025) : Une configuration à plus de 18 000 euros ?

Si vous voulez pousser ce Mac Studio à ses limites, voici ce que cela implique :

M3 Ultra avec 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, qui ajoute 1 875 euros au prix initial

512 Go de mémoire unifiée, une mise à jour qui coûte à elle seule 5 000 euros

16 To de stockage SSD, ce qui ajoute encore 5 750 euros à la facture

Final Cut Pro et Logic Pro préinstallés, pour une touche finale de 579,98 euros

Au total, cette configuration ultra-premium atteint 18 203,98 €. À titre de comparaison, la génération précédente culminait à 10 898,98 euros pour sa version la plus avancée.

Un prix justifié pour les pros ?

Dépenser 18 200 euros pour un ordinateur peut sembler excessif, mais rappelons que le Mac Studio cible avant tout les professionnels. Monteurs vidéo, graphistes 3D, développeurs et spécialistes de l’IA ont besoin d’une puissance brute et d’une fiabilité à toute épreuve pour leurs tâches quotidiennes. Malgré tout, l’écart de prix avec la génération précédente est significatif, et Apple semble avoir franchi un nouveau cap en matière de tarification.

Reste à voir si cette montée en puissance justifie l’investissement ou si les utilisateurs se tourneront vers des alternatives plus abordables. Quoi qu’il en soit, le Mac Studio M3 Ultra s’impose comme l’un des Mac les plus performants jamais conçus… et aussi l’un des plus chers.