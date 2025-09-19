macOS Tahoe 26 : bug d’installation sur le Mac Studio M3 Ultra

Le déploiement de macOS Tahoe 26, lancé le 15 septembre, ne se passe pas sans accrocs. Plusieurs utilisateurs de Mac Studio équipés de la puce M3 Ultra rapportent que la mise à jour macOS Tahoerefuse de s’installer correctement, les ramenant systématiquement à macOS Sequoia.

Une installation qui échoue à la dernière étape

Sur le papier, tout se déroule normalement : téléchargement, préparation, installation… jusqu’à l’étape finale, où le système effectue un rollback automatique vers macOS Sequoia. Le problème semble toucher exclusivement le Mac Studio M3 Ultra.

Les autres machines Apple Silicon, comme le MacBook Pro M4, parviennent à installer Tahoe sans difficulté.

Un utilisateur a partagé un journal de crash mentionnant une erreur de validation liée à l’Apple Neural Engine. Cela pourrait indiquer un bug qui empêche l’installeur de reconnaître correctement le matériel. Apple n’a pas encore confirmé cette hypothèse, mais la firme a reconnu l’existence du problème et affirme travailler à un correctif.

Un bug gênant pour les pros

Le Mac Studio M3 Ultra est censé incarner le sommet de la gamme Apple pour les créatifs et professionnels exigeants. Qu’une mise à jour système aussi attendue échoue à s’y installer est donc particulièrement embarrassant.

Pour l’instant, les propriétaires concernés restent bloqués sur macOS Sequoia, en attendant qu’Apple publie un correctif.