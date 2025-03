Accueil » Honor Pad V9 : Tablette premium, performances et écran OLED exceptionnels

En plus de présenter le nouveau « Alpha Plan » de l’entreprise et d’annoncer 7 ans de mises à jour du système d’exploitation pour les appareils phares Magic, Honor a officiellement dévoilé la version globale de la Honor Pad V9 lors du MWC 2025 à Barcelone, marquant ainsi l’expansion de sa gamme de tablettes premium au-delà de la Chine.

Conçu pour les amateurs de multimédia et les professionnels de la productivité, cet appareil de 11,5 pouces se distingue par un écran OLED haute fréquence et une compatibilité avec un stylet intelligent.

La Honor Pad V9 est équipée d’un écran Tandem OLED PaperMatte de 11,5 pouces avec une résolution 2.8K (2800 × 1840 pixels). Il offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 500 nits, et une prise en charge HDR Vivid pour une qualité d’image exceptionnelle.

Certifié IMAX Enhanced et TÜV Rheinland, cet écran est optimisé pour le confort visuel grâce aux modes AI Eye-Comfort, réduisant la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Avec une épaisseur de seulement 6,1 mm et un poids de 475 g, la tablette arbore un châssis en métal robuste classé SGS Gold Five-Star, garantissant une grande durabilité.

Des performances boostées avec la puce Dimensity 8350 Elite de MediaTek

Sous le capot, la Honor Pad V9 embarque le processeur MediaTek Dimensity 8350 Elite gravé en 4 nm, atteignant une fréquence de 3,35 GHz, accompagné du GPU Mali-G615.

Les utilisateurs pourront compter sur 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une connectivité avancée avec Wi-Fi 6 bi-bande pour des vitesses de connexion optimales.

Le tout tourne sous MagicOS 9.0 basé sur Android 15, offrant une expérience multitâche fluide et une compatibilité avec le Smart Bluetooth Keyboard et le Magic Pencil 3 pour une productivité accrue.

Des fonctionnalités photo et audio haut de gamme

Côté photographie, la tablette est équipée d’un capteur arrière de 13 mégapixels, capable d’enregistrer des vidéos en 4K. À l’avant, une caméra de 8 mégapixels assure des appels vidéo en haute définition.

Pour une expérience multimédia immersive, huit haut-parleurs sont intégrés, garantissant une restitution sonore puissante et équilibrée, idéale pour le streaming ou les jeux.

Autonomie et recharge rapide

Avec une batterie double cellule de 10 100 mAh, le HONOR Pad V9 promet une endurance de longue durée, que ce soit pour le travail ou le divertissement. La charge 66W Turbo Charging permet de recharger rapidement la tablette, évitant ainsi les interruptions prolongées.

Prix et disponibilité de la Honor Pad V9

La Honor Pad V9 est proposé en deux coloris : Blanc et Gris. Elle est désormais disponible à l’achat en France au prix de 449,90 € en Europe.

Avec cette expansion mondiale, Honor confirme son ambition de s’imposer sur le marché des tablettes Android haut de gamme, en misant sur des performances solides, un écran exceptionnel et une productivité améliorée.