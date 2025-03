MWC 2025 : Honor, 7 ans de mises à jour Android pour les Magic, comme Samsung et Google !

Le MWC 2025 continue d’apporter son lot d’annonces majeures, et cette fois, Honor marque un tournant historique en rejoignant Samsung et Google dans l’engagement à long terme pour les mises à jour Android.

Désormais, les smartphones des séries Honor Magic bénéficieront de 7 ans de mises à jour Android et de sécurité, une avancée majeure qui pourrait redéfinir les standards du marché Android.

Honor rejoint l’élite des mises à jour longues durées

Jusqu’ici, Samsung et Google étaient les seuls constructeurs Android à garantir 7 ans de mises à jour. Samsung avait lancé la tendance avec la série Galaxy S24, rapidement suivi par Google et ses Pixel 8. Mais aucun autre fabricant n’avait encore pris un engagement similaire — jusqu’à aujourd’hui.

Avec cette annonce lors du MWC 2025, Honor devient le troisième grand acteur à offrir une longévité logicielle de sept ans, ce qui pourrait inciter d’autres marques à suivre le mouvement.

Le Honor Magic 7 Pro, premier modèle à bénéficier des 7 ans de support

Le Magic 7 Pro, lancé en janvier 2025 en Europe, devait initialement bénéficier de 5 ans de mises à jour. Honor a désormais révisé sa politique : le flagship sera mis à jour jusqu’en 2032, ce qui correspondrait à Android 22 si Google maintient son cycle annuel.

Pourquoi c’est important ?

Longévité accrue : Les utilisateurs profiteront d’un smartphone sécurisé et à jour plus longtemps.

Impact environnemental réduit : Une durée de vie prolongée limite les déchets électroniques.

Expérience optimisée : L’accès aux innovations IA et aux nouvelles fonctionnalités sera garanti sur le long terme.

Mais ce n’est pas tout : Honor a confirmé que cet engagement s’étendra aussi aux autres flagships, y compris ses smartphones pliables. Cependant, la gamme Magic Lite ne sera pas concernée par cette extension de support.

Honor Alpha Plan : une vision stratégique axée sur l’IA et la durabilité

Cette annonce s’inscrit dans le Honor Alpha Plan, une stratégie visant à transformer la marque en un leader mondial de l’IA et des écosystèmes connectés.

James Li, PDG d’Honor, a déclaré :

Nous voulons fournir des appareils et des services qui répondent aux besoins des consommateurs et dépassent leurs attentes. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir sept ans de mises à jour Android et de sécurité à la série Honor Magic.

Honor ne se limite donc pas à prolonger la durée de vie logicielle de ses smartphones, mais s’engage également pour la durabilité en cherchant à réduire les déchets électroniques et à garantir une meilleure optimisation des ressources.

Un tournant pour l’industrie Android ?

Avec Honor qui rejoint Samsung et Google, on peut se demander si d’autres fabricants vont suivre cette tendance. OnePlus, Xiaomi, OPPO et d’autres constructeurs seront-ils contraints d’offrir eux aussi des mises à jour plus longues pour rester compétitifs ?